Atacante da seleção brasileira, Endrick se torna embaixador do UNICEF

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O UNICEF anunciou, nesta quarta-feira, a nomeação de Endrick como seu novo embaixador no Brasil. Com isso, o atleta do Real Madrid passa a integrar o grupo de personalidades que usam sua voz e influência para promover e defender os direitos da infância e da adolescência no Brasil. Ele é o primeiro atleta a ser nomeado no país.

Endrick ajudará a mobilizar a sociedade em favor de cada criança e adolescente no país ao lado de Maísa, Renato Aragão, Daniela Mercury, Lázaro Ramos, Bruno Gagliasso e da personagem Mônica. O UNICEF conta com embaixadores e embaixadoras, geralmente artistas, atletas e outras personalidades, em todo o mundo desde 1954.

"Receber o convite do UNICEF foi mais do que uma honra. É uma responsabilidade muito grande. Eu sei que milhões de crianças sonham todos os dias com um futuro melhor, assim como eu também sonhei. Quero usar minha voz para mostrar que elas podem acreditar em si mesmas, lutar pelos seus objetivos e nunca desistir. Nenhuma criança pode ficar para trás. Estou muito feliz de fazer parte dessa missão", afirma Endrick.

Embaixadores são escolhidos não só pela fama que possuem, mas, principalmente, pela credibilidade que têm perante o público e pela disposição para trabalhar pela infância e adolescência, mesmo tendo uma agenda profissional repleta de compromissos.

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