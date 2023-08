Atacante Deon, do Bahia de Feira, sofre mal súbito e morre durante treino

A- A+

Uma tragédia deixou o futebol baiano de luto nesta quarta-feira (9). Durante um treino do Bahia de Feira, o atacante Deon, de 36 anos, sofreu um mal súbito e faleceu.

Na oportunidade, o experiente atleta sofreu uma parada cardíaca na Arena Cajueiro, local onde o time baiano se preparava para encarar o Nacional-AM, neste sábado (12), pelas oitavas de final da Série D. Apesar de ser socorrido, Deon chegou ao hospital sem vida.

Através das redes sociais, o Bahia de Feira se pronunciou sobre a morte do jogador.

Revelado pelo Bahia, Deon acumulou passagens ao longo da carreira por equipes como Palmeiras, Fluminense de Feira, Vila Nova, Atlético-BA, Tupo, Juazeirense, Serrano-BA e Jacobina. Nas últimas seis temporadas defendia as cores do Bahia de Feira.

Com a camisa do Tremendão na atual temporada, Deon participou de 23 partidas, contribuindo com cinco gols e uma assistência. No último final de semana, esteve em campo perante o Potiguar de Mossoró, em partida que culminou na classificação do Bahia de Feira às oitavas da Série D nas cobranças de pênaltis.

Veja também

CLIMA TENSO Vestiário do Náutico tem tensão entre atletas e treinador; Souza diz não atuar mais com Marchiori