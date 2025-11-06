Qui, 06 de Novembro

Atacante Derik é afastado por indisciplina; confira nota do clube

Segundo o Leão, jogador se recusou a participar de parte das atividades de treinamento programadas para esta quinta-feira

Derik deixa o Sport antes do fim da Série A - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport comunicou nesta quinta-feira (6) que o atacante Derik não faz mais parte dos planos do clube para a sequência da temporada. Em nota, o Leão indicou que tanto o jogador como o empresário dele e o Cuiabá, equipe detentora dos direitos econômicos do profissional, já foram informados da notícia.

"A decisão decorre de episódios de indisciplina, sendo o mais recente nesta quinta-feira (6), quando o jogador se recusou a participar de parte das atividades de treinamento programadas pelo clube. O Sport reafirma seu compromisso com a disciplina, o profissionalismo e o respeito aos valores que norteiam sua conduta e o ambiente de trabalho", publicou.

Derik participou de 17 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro, com seis gols marcados, sendo o artilheiro do time na competição. 

 

