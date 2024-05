A- A+

Futebol Atacante Diego Costa usa jet ski para resgatar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul Em uma conta no Instagram, o centroavante teve o seu comportamento elogiado

O atacante do Grêmio, Diego Costa, prestou a sua solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira ao utilizar seu jet ski para auxiliar pessoas que estavam ilhadas.



Cidade localizada na região metropolitana de Porto Alegre, Eldorado do Sul sofreu com as fortes chuvas. Ao se deparar com a situação crítica e saber das necessidades das vítimas, o atleta mobilizou amigos e emprestou quatro jet skis, incluindo o seu, na operação de resgate.





Aproximadamente 100 pessoas foram afetadas pelos temporais. A atitude solidária logo ganhou espaço nas redes sociais. Em uma conta no Instagram, o centroavante teve o seu comportamento elogiado.



"Diego Costa, do Grêmio, parou no alagamento em Eldorado do Sul para perguntar o que as pessoas estavam precisando por conta das fortes chuvas", diz parte do trecho de um texto que destaca a atitude do atleta.



Clóvis Ferri, torcedor gremista que estava trabalhando no auxílio aos desabrigados, enalteceu a atitude do jogador de 36 anos. "Eu tenho 56 anos. O que o Diego fez hoje, eu nunca tinha visto. Eu até me emociono ao falar. Ele é de uma humildade incrível", disse emocionado.

Veja também

handebol Seleção feminina conhece caminho no torneio olímpico de handebol