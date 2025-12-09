A- A+

Polêmica Atacante do Ah-Ahli é preso em casa noturna na Inglaterra após confusão com torcedor Ivan Toney teria dado uma cabeçada após ser agarrado para uma selfie

O atacante inglês Ivan Toney, de 29 anos, foi preso na madrugada de sábado (6) após se envolver em uma confusão dentro de um bar movimentado no bairro de Soho, em Londres. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o jogador sendo retirado algemado do restaurante e casa noturna 100 Wardour St, enquanto seguranças e policiais tentavam conter o tumulto.

EXCLUSIVE: Ivan Toney ‘launched headbutt in brawl' before video shows him being led away in cuffs pic.twitter.com/hF0UJsh474 — The Sun Football (@TheSunFootball) December 8, 2025

De acordo com testemunhas, a briga começou quando um torcedor abordou o atleta para tirar uma selfie e o agarrou pelo pescoço. O gesto teria assustado Toney, que reagiu com uma cabeçada. A vítima, segundo relatos, saiu do local com sangue escorrendo do nariz.

O atacante, ex-Brentford e atualmente no Al-Ahli, da Liga Profissional Saudita, foi detido ainda dentro do estabelecimento. Testemunhas afirmaram que Toney pode ter interpretado a abordagem como uma tentativa de roubo, já que usava joias e um relógio de alto valor. "Ele é uma superestrela, ganha meio milhão por semana na Arábia Saudita", disse um frequentador que presenciou a cena.

Transferido no ano passado para o clube saudita por £40 milhões, Toney estava em Londres durante a pausa do calendário local. A polícia confirmou apenas que houve uma detenção por agressão no endereço, sem detalhar o andamento do caso.

