Atacante do Japão demonstra confiança antes de encarar o Brasil: "Não é mais o de antigamente"

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O atacante Kento Shiogai, da seleção japonesa, demonstrou confiança antes enfrentar o Brasil na segunda fase da Copa do Mundo. Em entrevista à agência de notícias japonesa Kyodo News, o jovem de 21 anos afirmou que o Brasil não é mais o mesmo de antigamente, e deu declaração parecida sobre Neymar.



"Acho que é um adversário que podemos vencer. Não é mais o Brasil de antigamente, então acredito que temos que entrar para dominar o jogo. Mas, mesmo que a partida fique complicada, espero que nós, que estamos no banco, possamos entrar e ajudar a salvar a equipe", afirmou Shiogai, que joga no Wolfsburg, da Alemanha.

Em comparação com outras seleções da Copa, o atleta afirmou que há times mais perigosos do que o brasileiro. "Antigamente era forte, mas e agora? Tenho a imagem de que a França é forte. A Argentina também. Sobre o Brasil, não tenho ouvido muito ultimamente", disse. No entanto, ele destacou que considera o Brasil uma seleção forte e que uma vitória poderia embalar os japoneses.



Questionado sobre qual imagem vinha à cabeça quando ouvia falar do Brasil, Shiogai respondeu que era Neymar, autor de vários gols em confrontos passados contra o Japão, mas ressaltou que também considera que o astro brasileiro já está fora dos melhores dias. "Esse era o Neymar de antigamente, não é? Acho que agora estamos bem", afirmou.



No entanto, disse que além de Neymar, conhece poucos jogadores brasileiros. "Acho que só o Neymar. É praticamente o único que conheço bem. Ah, e também o Vinicius Júnior. Acho que o Vinícius é realmente incrível", relatou o atacante.



O Brasil enfrenta o Japão na próxima segunda-feira, 29, às 14h no horário de Brasília. Será a segunda vez que as duas equipes se enfrentam em Copas do Mundo: na anterior, em 2006, o Brasil venceu por 4 a 1 na fase de grupos.



O histórico geral do confronto aponta 11 vitórias do Brasil, dois empates e um único triunfo dos japoneses, ocorrido num amistoso disputado em 2025. Na ocasião, o Brasil abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas o Japão virou para 3 a 2 na etapa final contando com falhas da defesa.

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