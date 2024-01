A- A+

Polêmica Atacante do United é flagrado em boate após alegar estar doente e pode receber multa do clube Marcus Rashford ficou de fora da partida contra o Newport e vem acumulando polêmicas recentes no Red Devils

Envolvido em mais uma nova polêmica, o atacante do Manchester United, Marcus Rashford, foi flagrado em uma boate, após ter alegado estar doente ao clube. De acordo com o jornal "The Sun", o jogador pode receber multa de até duas semanas de salário.

O episódio aconteceu na última quinta-feira (25), quando foram divulgados vídeos de Rashford em uma boate em Belfast, na Irlanda do Norte. No dia seguinte, o atleta chegou a se apresentar no CT do clube, mas informou que estava se sentindo doente e não treinou nem na sexta (26) e nem no sábado (27).

Devido a isso, o jogador acabou sendo cortado do jogo pela Copa da Inglaterra, em que o United venceu o Newport County por 4 a 2 e avançou de fase.

Quando perguntado sobre o assunto, após a partida, o técnico do Manchester United, Erik Ten Hag, comentou que a situação se tratava de um assunto interno e confirmou que Rashford disse estar doente. O treinador também informou que cuidaria do assunto.

Rashford se apresentou normalmente ao CT do United nesta segunda (29), e de acordo com o "The Sun", terá uma reunião com Ten Hag. O jogador pode ser multado em até duas semanas de salário, o que representa um valor de cerca de 650 mil libras, o que seria equivalente a R$ 4 milhões na cotação atual.

Polêmicas recentes

Essa não é a primeira vez que Rashford se envolve em uma polêmica extracampo. Em novembro do ano passado, o atacante organizou uma megafesta de aniversário após derrota para o Manchester City em clássico por 3 a 0.

Na temporada passada, Rashford foi cortado de um duelo contra o Wolverhampton após se atrasar para treinamento na véspera da partida.



