FUTEBOL INTERNACIONAL Atacante inglês Ivan Toney é suspenso por 8 meses por violar regras de apostas O atacante é um dos destaques da grande temporada do Brentford

A federação de futebol da Inglaterra (FA) anunciou nesta quarta-feira (17) a suspensão por oito meses do atacante Ivan Toney, do Brentford, por violar as regras sobre apostas.

Toney, de 27 anos, foi acusado em novembro do ano passado pela FA de ter cometido em um período de quatro anos (entre 2017 e 2021) 262 infrações ao regulamento que proíbe os jogadores profissionais de participarem de apostas esportivas.

A FA o absolveu de 30 dessas supostas violações, mas o jogador admitiu as 232 restantes.

Além do gancho de oito meses, também foi imposta uma multa de 50 mil libras esterlinas (R$ 308 mil, na cotação atual).

A FA explicou que Toney poderá retornar aos treinos em seu clube quando faltarem quatro meses para o fim da suspensão, ou seja, a partir de 17 de setembro de 2023.

O atacante é um dos destaques da grande temporada do Brentford, que está em nono no Campeonato Inglês e briga por vaga nas competições europeias.

Com 20 gols, Toney só está atrás na artilharia da Premier League de Harry Kane (27) e Erling Haaland (36).

