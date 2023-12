A- A+

NÁUTICO Com rodagem internacional, Júlio César, ex-Avaí, é novo reforço do Náutico para temporada de 2024 Atleta de 29 anos foi anunciado pelo clube alvirrubro neste fim de semana

Com atuação em clube de Portugal na bagagem, o atacante Júlio César, de 29 anos, é o novo reforço do Náutico para a temporada de 2024, onde o compromisso de estreia do Timbu será no próximo dia 14, às 16h, diante do Salgueiro, no Estádio dos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano.

Antes de vir para o Náutico, Júlio César estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro no Avaí. Lá, entrou em campo oito vezes, chegando a marcar um gol, além de ter garantido uma assistência.

Em seu histórico profissional, o atacante já defendeu, entre outros, clubes como Criciúma, Guarani, Chapecoense, Atlético Goianiense e Ponte Preta. Na temporada de 2021, foi atleta do Portimonense, de Portugal.

Tem atacante novo chegando nos Aflitos. Júlio César estava disputando a Série B pelo Avaí e vem pra reforçar o nosso setor ofensivo. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/HhQJSYHhpW — Náutico (@nauticope) December 16, 2023

