Sport Atacante Paulinho é emprestado pelo Sport ao Botafogo-PB Aos 21 anos, prata da casa leonino assinou com os paraibanos até o fim da Série C deste ano

Sem espaço no ataque rubro-negro, o atacante Paulinho está de saída do Sport. Nesta terça-feira (27), o jogador revelado na Ilha do Retiro teve confirmada sua ida para o Botafogo-PB, por empréstimo. Com contrato com os pernambucanos até o fim de 2025, o atleta de 21 anos defenderá as cores do Belo até o término da Série C deste ano.

Paulinho é o novo contratado do Xerife do Nordeste! Ele tem 21 anos, pertence ao Sport e chega por empréstimo no Mais Belo e Glorioso para a temporada 2024, onde o clube está disputando a Copa do Nordeste, Campeonato Paraibano e ainda disputará a Série C! pic.twitter.com/AO2VgO87Pc — Botafogo da Paraíba (@BotafogoPB) February 27, 2024

Segundo o Sport, o empréstimo de Paulinho será importante para o jogador colecionar novas experiências ao longo desta temporada. No profissional desde 2021, o atacante também já foi cedido pelo Leão para defender América-RN e Vitória das Tabocas, em 2023.

Pelo time pernambucano, Paulinho soma 28 jogos. No recorte, contribuiu com um gol e quatro assistências. Nesta temporada, foi utilizado por Mariano Soso em três oportunidades. Todas pelo Estadual. Diante do Petrolina, foi acionado na volta do intervalo. Já contra Flamengo-PE e Central, esteve presente na formação inicial.

