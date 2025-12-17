A- A+

FUTEBOL Atacante pede para sair do Borussia Dortmund por exigência da mulher; entenda Desejo de viver em uma grande metrópole europeia teria motivado pedido formal de transferência

O futuro de Karim Adeyemi no Borussia Dortmund entrou em rota de colisão a poucas semanas da abertura da janela de transferências de inverno. Segundo o jornal alemão Bild, o atacante de 23 anos já comunicou à diretoria do clube o desejo de deixar a equipe em janeiro, motivado por uma exigência pessoal fora de campo: a vontade da esposa, Loredana Zefi, de viver em uma grande cidade europeia.

Rapper e influenciadora com forte presença nas redes sociais, Loredana teria pressionado Adeyemi por uma mudança imediata, deixando claro o incômodo com a vida em Dortmund e o desejo de se estabelecer em um dos grandes centros do continente. A decisão teria pesado de forma decisiva na postura do jogador, que passou a agir nos bastidores para viabilizar a saída.





Ainda de acordo com a publicação alemã, Adeyemi recentemente trocou de agente e tentou renegociar seu contrato com o clube — movimento interpretado internamente como um passo preparatório para a transferência. O vínculo atual com o Borussia Dortmund vai até junho de 2027, o que dá margem para negociação, mas também fortalece a posição do clube em uma eventual disputa por valores.

Clubes da Premier League monitoram a situação de perto e podem apresentar propostas nas próximas semanas. O perfil do jogador — jovem, veloz e já integrado à seleção alemã — agrada especialmente a equipes que buscam reforços imediatos para o segundo semestre da temporada.

Dentro de campo, Adeyemi soma seis gols e três assistências em 21 partidas na temporada, números considerados sólidos, mas que não o colocam como peça intocável no elenco.

