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Copa do Mundo Atacante que perdeu gol durante eliminação da Colômbia na Copa recebe ameaças de morte O atacante colombiano perdeu um gol cara a cara com o goleiro Suíço Kobel, ao chutar por cima do travessão

O atacante Jamilton Campaz, que perdeu um gol nos minutos finais da partida que eliminou a Colômbia da Copa do Mundo, recebeu ameaças de morte. Em nota oficial publicada nesta sexta-feira três dias após a eliminação nos pênaltis para a Suíça, a Federação Colombiana de Futebol (FCF) repreendeu "categoricamente as ameaças contra a vida e a integridade" do jogador e sua família.

No texto, a entidade também pede que a Procuradoria-Geral da República "agilize as investigações" para identificar e punir os responsáveis pelas intimidações ao atleta, que já defendeu o Grêmio e atua no Rosario Central, da Argentina.

"Nenhum atleta, nem qualquer membro de sua equipe, deve ser submetido a intimidação por representar o país em um contexto esportivo", diz o texto. "O futebol deve ser um espaço de união, respeito e esperança, jamais um palco para o ódio, a intimidação ou a violência. Portanto, a FCF convoca todos os colombianos a garantir que as diferenças inerentes à competição esportiva jamais se traduzam em ameaças ou agressões", conclui.

Campaz também se pronunciou, por meio de uma publicação no Instagram. Ele diz compartilhar a dor da eliminação com o povo colombiano e garante ter dado "tudo em campo" para defender o país. Não chega a fazer menção direta às ameaças, mas finaliza o texto pedindo respeito.

"O futebol também é feito de momentos difíceis. Hoje, tudo o que resta é aprender, levantar e continuar trabalhando para voltar ainda mais forte. Minha Colômbia, por favor, jamais nos esqueçamos do respeito. Podemos pensar diferente, sentir frustração ou tristeza, mas nenhuma paixão justifica o ódio e viver com medo", escreveu.

O astro argentino Di María, companheiro de Campaz no Rosario Central, deixou uma mensagem de apoio nos comentários do comunicado.

"Meu amigo. Mantenha a cabeça erguida, você deu tudo de si pelo seu país. O futebol sempre te dá uma segunda chance. Não desista Continue lutando pelos seus sonhos. Não deixe ninguém roubar a alegria e a felicidade de ter jogado uma Copa do Mundo pelo seu país. Eu te amo, parceiro", disse.

O atacante colombiano perdeu um gol cara a cara com o goleiro Suíço Kobel, ao chutar por cima do travessão, quando restavam apenas seis minutos para terminar o segundo tempo da prorrogação Com o placar final empatado em 0 a 0, a decisão da vaga nas quartas de final foi nas cobranças de pênaltis, e a Suíça venceu por 4 a 3.

Campaz foi um dos cobradores da Colômbia e converteu. Davinson Sánchez e Cucho Hernández desperdiçaram. Classificados, os suíços desafiam a Argentina às 22 horas (de Brasília) deste sábado, por vaga nas semifinais. Do outro lado do chavaemaento, estão Inglaterra e Noruega, a algoz do Brasil, que se enfrentam também neste sábado, a partir das 18 horas.

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