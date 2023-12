A- A+

Futebol Internacional Atacante pernambucano entra para seleção da temporada do Campeonato Japonês Anderson Lopes foi o artilheiro da J-League com 22 gols

Artilheiro e vice-campeão, Anderson Lopes, do Yokohama F. Marinos, foi uma das estrelas da primeira divisão japonesa nesta temporada de 2023. Na opinião de jogadores e técnicos, o atacante brasileiro está presente na lista dos melhores da J-League e por isso entrou para a seleção do campeonato.

Com 22 gols marcados, Anderson terminou a temporada como artilheiro do torneio nacional, ao lado do atacante japonês Yuya Osako (Vissel Kobe).

Atualmente com 30 anos, o recifense tem passagens pela base do Sport e de clubes do sul do país. Mas foi no Avaí, em 2013, que o atacante subiu ao profissional. Depois de ir bem com o clube catarinense, o atacante foi negociado com o Athletico, mas não teve muitas oportunidades no Furacão.

Em 2016 o jogador chegou ao futebol asiático e não voltou mais. Rodando pelo futebol japonês, sul-coreano e chinês. Com o Yokohama Marinos, Anderson soma 62 partidas e 33 bolas nas redes.

