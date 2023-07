A- A+

Futebol Ex-Náutico, Atacante Rafael Ratão deixa Toulouse e assina com Bahia O ponta esquerda já desembarcou em Salvador, se apresentou ao clube e está liberado para treino

O atacante brasileiro Rafael Ratão deixou o Toulouse, onde tinha mais um ano de contrato, para assinar com o Bahia, anunciou nesta quinta-feira (27) o clube francês da Ligue 1, sem especificar o valor da operação.

O jogador de 27 anos, que chegou ao Toulouse vindo da Eslováquia em agosto de 2021, foi um dos destaques do retorno do time à primeira divisão francesa, marcando 11 gols em sua primeira temporada na Ligue 2.

Já na última temporada Ratão ficou mais tempo no banco de reservas. Ele marcou cinco vezes e deu quatro assistências na Ligue 1 e seu time conquistou a Copa da França.

"Que viagem fizemos juntos, Toulouse (...)! Você vai ficar para sempre no meu coração", escreveu o brasileiro na sua conta de Instagram. "É hora de viver um novo capítulo da minha história".

No Brasil, o atacante já atuou pela Ponte Preta, Penapolense-SP, Boa Esporte-MG, Santos B, Guaratinguetá-SP, Náutico, Luverdense-MT, Tubarão-SC, Novorizontino-SP e Oeste-SP.

Já no exterior, Ratão passou por times do Japão, Coréia do Sul, Ucrânia, Eslováquia e França.

