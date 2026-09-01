"Atacante top", diz técnico do Barcelona sobre Gabriel Jesus
Brasileiro acompanhou a vitória do clube catalão por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol
O técnico do Barcelona, Hansi Flick, disse nesta segunda-feira (31) que o brasileiro Gabriel Jesus, que está perto de deixar o Arsenal e assinar com o clube catalão, é um "atacante top".
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Gabriel, de 29 anos, acompanhou a vitória do Barça sobre o Rayo Vallecano por 5 a 2 pelo Campeonato Espanhol no Camp Nou, antes de oficializar sua transferência.
"Para mim, ele é um atacante top e, com certeza, vai ser muito importante para nós. Ele pode agregar muito à equipe e estou muito feliz por ele estar aqui", declarou Flick à DAZN após a partida.
Gabriel Jesus seria a alternativa a Julian Álvarez, atacante argentino por quem o Barça fez uma proposta que foi recusada pelo Atlético de Madrid.
A diretoria 'blaugrana' precisou ir ao mercado em busca de um atacante para repor as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres.
Neste início de temporada, Flick vem escalando como centroavante o brasileiro Raphinha, que marcou cinco gols nos três primeiros jogos da LaLiga.
Gabriel Jesus, que teria mais um ano de contrato com o Arsenal, perdeu espaço nos últimos meses no time londrino, ficando atrás do alemão Kai Havertz e do sueco Viktor Gyökeres na preferência do técnico Mikel Arteta para o ataque.
Segundo a imprensa espanhola, o brasileiro chegaria ao Barcelona por 10 milhões de euros (R$ 60 milhões na cotação atual) mais variáveis.
VICTORY pic.twitter.com/1SlehxJiuU— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 31, 2026