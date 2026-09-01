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FUTEBOL INTERNACIONAL

"Atacante top", diz técnico do Barcelona sobre Gabriel Jesus

Brasileiro acompanhou a vitória do clube catalão por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol

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Gabriel Jesus está perto de fechar com o BarcelonaGabriel Jesus está perto de fechar com o Barcelona - Foto: Paul Ellis / AFP

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, disse nesta segunda-feira (31) que o brasileiro Gabriel Jesus, que está perto de deixar o Arsenal e assinar com o clube catalão, é um "atacante top".

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Gabriel, de 29 anos, acompanhou a vitória do Barça sobre o Rayo Vallecano por 5 a 2 pelo Campeonato Espanhol no Camp Nou, antes de oficializar sua transferência.

"Para mim, ele é um atacante top e, com certeza, vai ser muito importante para nós. Ele pode agregar muito à equipe e estou muito feliz por ele estar aqui", declarou Flick à DAZN após a partida.

Gabriel Jesus acompanhou a vitória do Barcelona nesta segunda (31)Gabriel Jesus acompanhou a vitória do Barcelona nesta segunda (31). Foto: Lluis Gene / AFP

Gabriel Jesus seria a alternativa a Julian Álvarez, atacante argentino por quem o Barça fez uma proposta que foi recusada pelo Atlético de Madrid.

A diretoria 'blaugrana' precisou ir ao mercado em busca de um atacante para repor as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres.

Neste início de temporada, Flick vem escalando como centroavante o brasileiro Raphinha, que marcou cinco gols nos três primeiros jogos da LaLiga.

Raphinha é o capitão do Barcelona Raphinha é o capitão do Barcelona . Foto: Jose Jordan / AFP

Gabriel Jesus, que teria mais um ano de contrato com o Arsenal, perdeu espaço nos últimos meses no time londrino, ficando atrás do alemão Kai Havertz e do sueco Viktor Gyökeres na preferência do técnico Mikel Arteta para o ataque.

Segundo a imprensa espanhola, o brasileiro chegaria ao Barcelona por 10 milhões de euros (R$ 60 milhões na cotação atual) mais variáveis.
 

 

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