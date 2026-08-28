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FUTEBOL INTERNACIONAL Atacante turco Kenan Yildiz passará por cirurgia e desfalcará Juventus por vários meses O jovem lesionou o pé esquerdo no último domingo, durante a vitória da Juve, por 1 a 0, fora de casa contra o recém-promovido Frosinone

A Juventus ficará por "vários meses" sem o atacante turco Kenan Yildiz, que sofreu uma lesão no pé na primeira rodada da Serie A italiana, informou nesta sexta-feira (28) um dirigente do clube durante o sorteio da Liga Europa.

"Haverá comunicados oficiais nos próximos dias, mas Kenan passará por uma cirurgia e ficará afastado por vários meses", explicou o ex-jogador da seleção italiana Giorgio Chiellini ao canal de televisão Sky Sport Italia.

"É uma lesão séria, mas não terá um impacto duradouro em sua carreira", acrescentou.

Yildiz lesionou o pé esquerdo no último domingo, durante a partida de estreia da Juve fora de casa contra o recém-promovido Frosinone, jogo que terminou com vitória por 1 a 0. Ele deixou o campo aos 69 minutos.

Segundo a imprensa italiana, o jogador sofreu uma fratura no quinto metatarso, o que exigirá intervenção cirúrgica. A previsão é de que ele fique afastado entre dois e três meses.

Com apenas 21 anos, Yildiz é, na visão dos dirigentes da Juve, a estrela indiscutível da equipe. Ele marcou dez gols em 36 jogos do campeonato na temporada passada e participou da Copa do Mundo de 2026, na qual a Turquia foi eliminada ainda na fase de grupos.

A Juventus terminou em sexto lugar no último Campeonato Italiano. O time enfrenta o Parma neste sábado, pela segunda rodada da Serie A.

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