Náutico Atacantes chegam a acordo com Náutico e ficam perto de deixar o clube Fora dos planos de Mazola Júnior, Júlio César e Evandro aceitaram termos e proposta do clube para rescisão contratual

Enquanto ainda anuncia reforços para a disputa da Série C do Brasileiro, o Náutico vem se desfazendo de atletas que iniciaram a temporada pelo clube e que estão fora dos planos do técnico Mazola Júnior. Os atacantes Evandro e Júlio César estão perto de dar adeus aos Aflitos.

Após negociação com a diretoria alvirrubra, a dupla aceitou os termos e a proposta financeira feita pelo Náutico. Agora, para terem suas saídas oficializadas, resta aos jogadores assinarem suas respectivas recisões.

Com a camisa do Náutico, Evandro participou de 17 jogos na temporada e marcou dois gols. Sua última aparição aconteceu no duelo de volta, contra o Sport, pela final do Pernambucano.

Já Júlio César sequer foi utilizado por Mazola desde que o técnico desembarcou no Recife. Após se recuperar de lesão muscular, o jogador foi informado ainda em abril que não fazia mais parte dos planos do clube. Foram 13 jogos pelo Alvirrubro e apenas um gol.

Outras saídas

Quem também deve deixar o Náutico são o volante Marcos Júnior e o atacante Ray Vanegas. Diferentemente de Evandro e Júlio César, a dupla ainda tenta um acordo para que possam rescindir seus contratos.

