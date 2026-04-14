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FUTEBOL Atacômetro da seleção brasileira: Igor Thiago vai ao top 3 em rodada morna Jogador do Brentford marca duas vezes em empate; Endrick e Luiz Henrique também se destacam

O primeiro gol marcado com a camisa da seleção brasileira, no amistoso com a Croácia, parece ter dado ainda mais energia para que Igor Thiago siga firme na briga por uma vaga na Copa do Mundo. O centroavante do Brentford foi o melhor atacante brasileiro em campo no fim de semana e chegou ao top 3 do Atacômetro, a ferramenta do GLOBO que mede o desempenho dos jogadores da posição na corrida pelas vagas da seleção brasileira no mundial.

Igor abriu o placar para o Brentford sobre o Everton, pela 32ª rodada da Premier League, de pênalti. Já no segundo tempo, com o placar empatado, fez o segundo arrastando a marcação e finalizando com o lado externo do pé, em lindo lance. Infelizmente para o brasileiro, o Everton empatou nos acréscimos: 2 a 2.

O desempenho garantiu que Igor Thiago fosse aos 65,9 pontos pontos, deixando João Pedro para trás e entrando no top 3. Ele também garantiu dois pontos extras como melhor da 7ª rodada da ferramenta, que contabiliza a pontuação desde o retorno da data Fifa de novembro.

O próprio João Pedro fez jogo tímido e passou em branco com o Chelsea na derrota por 3 a 0 para o Manchester City. Estêvão (titular do Chelsea) e Savinho (reserva do City, acionado no segundo tempo), outros atacantes brasileiros envolvidos na partida, também passaram longe dos holofotes. No geral, o final de semana foi morno para os atacantes brasileiros nas ligas pelo mundo.

Os poucos destaques ficaram com Endrick e Savinho. O primeiro, que começou no banco na vitória do Lyon por 2 a 0 sobre o Lorient, pela 29ª rodada do Campeonato Francês, mudou a partida ao ser acionado na segunda etapa. Foi dele o cruzamento da direita para o primeiro gol, de Yaremchuk. Sete minutos depois, recebeu pela esquerda, bateu cruzado para defesa do goleiro Mvogo e viu Tolisso marcar no rebote. Além da assistência, pontuou pela finalização certa.

Quem também capitalizou com passe para gol foi Luiz Henrique. O atacante do Zenit vive uma das maiores disparidades da ferramenta e do dia a dia do futebol, já que vem de atuações de destaque pela seleção, mesmo com desempenho tímido do clube. No empate em 1 a 1 entre sua equipe e o Krasnodar, pela 24ª rodada do Campeonato Russo, fez bela jogada passando por marcadores e encontrou o também brasileiro Wendel, que balançou as redes.

Não atuaram na rodada: Raphinha (Barcelona) e Vitor Roque (Palmeiras), lesionados.

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