Europa League Atalanta quebra invencibilidade do Leverkusen e é campeã da Liga Europa Lookman marcou os três gols da equipe italiana na final

Com um hat-trick do atacante nigeriano Ademola Lookman (12', 26', 75'), a Atalanta venceu o Bayer Leverkusen por 3x0 e se sagrou campeã da Liga Europa nesta quarta-feira (22), quebrando uma invencibilidade de 51 anos do time alemão.

A vitória em Dublin dá à 'Dea' o segundo título de sua história, depois da Copa da Itália conquistada em 1963.

