Atalanta x Bayer Leverkusen: onde assistir, horário e prováveis escalações da final da Europa League

Dia de final no futebol internacional. Nesta quarta-feira, a Atalanta tem a missão de quebrar a invencibilidade do Bayer Leverkusen na temporada, justamente na grande decisão da Uefa Europa League. Italianos e alemães medem forças a partir das 16h (horário de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin, capital da Irlanda.

Xabi Alonso, treinador do Bayer Leverkusen, fez uma breve análise para a decisão desta quarta-feira. Segundo o técnico, a Atalanta é um dos melhores times do futebol europeu.

- Para mim, eles são um dos adversários mais difíceis da Europa. Eles têm uma grande mentalidade, um treinador que sabe muito bem o que quer. Eles têm um elenco amplo e jogam de forma muito intensa, e todos os jogos contra a Atalanta são muito difíceis para todos os adversários. Esperamos um grande final. Vai ser muito disputada - disse Xabi.

Por outro lado, o técnico da Atalanta, Gian Piero Gasperini, também não mediu palavras para elogiar o time alemão, que ainda não perdeu um jogo na temporada.

-O Bayer é uma equipe forte, não há dúvidas disso. Não só pelos resultados, mas pelas soluções que os levaram a resultados extraordinários. Conhecemos a sua força, mas vamos tentar tirar o melhor. Também temos a capacidade de criar problemas para a Bayer - analisou.





Ficha técnica

Atalanta x Bayer Leverkusen / Final - Uefa Europa League

Data e horário: 22/05/2023, às 16h (horário de Brasília) Local: Aviva Stadium, Dublin, Irlanda Árbitro: István Kovács (ROM) VAR: Pol van Boekel (HOL)

Onde assistir: SBT, TV Cultura, ESPN e Star+

Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. Técnico: Gian Piero Gasperini

Bayer Leverkusen: Hrádecký; Tapsoba, Tah e Hincapié; Xhaka, Palacios, Frimpong e Grimaldo; Wirtz, Adli e Boniface. Técnico: Xabi Alonso.

