Ataque ao ônibus do Fortaleza repercute na imprensa internacional

A- A+

As cenas de violência contra o ônibus da delegação do Fortaleza, na saída da Arena de Pernambuco, rodaram o mundo. A pauta é um dos principais assuntos desta quinta-feira (22) no debate esportivo e de segurança, conseguindo gerar repercução nos mais diferentes continentes.

Tradicional jornal esportivo da Argentina, o Olé destacou os ferimentos sofridos pelo compatriota Gonzalo Escobar, lateral-esquerdo do Fortaleza e um dos seis feridos na emboscada. "Escobar sofreu um (corte) na boca, outro na sobramcelha e um golpe na cabeça", informou. O Leão do Pici ainda conta com mais cinco argentinos (Pocchetino, Lucero, Brítez, Cardona e Machuca), fora o técnico Juan Pablo Vojvoda.

Violencia en Brasil: atacaron a piedrazos el micro de Fortaleza y seis jugadores resultaron heridoshttps://t.co/djnn19sgXV — Diario Olé (@DiarioOle) February 22, 2024

Em Portugal, o portal A Bola também repercutiu o ocorrido no Recife e ressaltou o fato que 'torcedores' do Sport foram os culpados pelo atentado ao transporte do Fortaleza. O jornal também reproduziu uma série de vídeos do ocorrido e as notas oficiais dos clubes envolvidos no caso.

Nos Estados Unidos, o portal esportivo beIN Sports detalhou o ocorrido e repercutiu fotos e vídeos do acontecido. Os americanos também deram destaque para os questionamentos de Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

Horrific scenes from Brazil



Fortaleza targeted in a stone-throwing attack by fans of a rival team #beINSPORTS https://t.co/96Il8801ou — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) February 22, 2024

Veja também

Tênis Thiago Wild vence espanhol Jaume Munar e vai às quartas do Rio Open