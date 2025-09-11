Sex, 12 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tragédia

Ataque armado no Equador deixa quatro mortos, incluindo um jogador de futebol

Valencia "foi vítima colateral do ataque dirigido a outras pessoas não filiadas ao nosso clube", afirmou o clube Exapromo em um comunicado

Reportar Erro
Jogador de 23 anos do Exapromo Costa, jogaria contra o Deportivo Quito neste sábadoJogador de 23 anos do Exapromo Costa, jogaria contra o Deportivo Quito neste sábado - Foto: Reprodução/@exapromo.costa.fc

Quatro pessoas morreram em um ataque armado na costa do Equador, incluindo um jogador de futebol de um time da segunda divisão, informou a polícia nesta quinta-feira (11).

Leia também

• Jogador do Las Palmas voltará a jogar após superar o câncer pela segunda vez

• Chelsea é acusado de 74 violações no regulamento da Federação Inglesa e pode perder pontos

• Djokovic se muda para a Grécia em meio a tensões e acusação de 'traição' pelo governo da Sérvia

Homens armados vestidos com uniformes da polícia abriram fogo na noite de quarta-feira contra as vítimas que estavam hospedadas num hotel na cidade de Manta, no oeste do país, um dos focos de violência do tráfico de drogas no Equador, informou a polícia em um comunicado.

Os tiros também deixaram dois feridos.

O Equador é um dos países mais violentos da região devido à guerra entre gangues que se aproveitam de seus portos estratégicos, sua economia dolarizada e da corrupção.

Entre os mortos está Maicol Valencia, jogador de 23 anos do Exapromo Costa, que jogaria contra o Deportivo Quito neste sábado. Segundo a imprensa local, o jogador de futebol foi apresentado ao mesmo tempo no mesmo dia do massacre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por EXAPROMO COSTA F.C (@exapromo.costa.fc)

Valencia “foi vítima colateral do ataque dirigido a outras pessoas não filiadas ao nosso clube”, afirmou o clube Exapromo em um comunicado.

Acrescentou que um dos feridos também é jogador de futebol do tempo e está hospitalizado.

A motivação do ataque ainda é desconhecida.

Segundo a polícia, os agressores chegaram em uma van branca, que posteriormente foi incendiada em outra parte da cidade.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter