Ataque com ácido e quase aposentadoria: Jogador do Newcastle, revela sofrer com crise de pânico

Quatro anos atrás, Yoane Wissa lutava para voltar a enxergar após ser vítima de um ataque brutal com ácido. Hoje, o atacante de 29 anos é estrela do Newcastle, comprado por € 57,7 milhões, e se prepara para o maior jogo da sua carreira: o duelo contra o Barcelona na Liga dos Campeões, na próxima quinta-feira (18).

O episódio quase encerrou sua trajetória aconteceu no verão de 2021, quando defendia o Lorient, na França. Uma mulher bateu em sua porta pedindo um autógrafo e, ao ser atendida, lançou ácido contra ele numa tentativa de raptar seu filho. Wissa sofreu queimaduras graves nos olhos e precisou ser hospitalizado às pressas. A agressora foi condenada a 18 anos de prisão, mas o trauma continua presente.

"Entro em pânico sempre que ouço um barulho. A única coisa que me acalma é saber que meus filhos estão seguros", relatou o jogador.

"Meus dois olhos foram operados, e terei de usar colírio para o resto da vida. Se não tivesse recebido ajuda imediata, poderia ter ficado cego", disse segundo o jornal português A Bola.

As consequências não ficaram apenas nas lesões. Wissa admite que sua forma de se relacionar também mudou.

"Já não consigo suportar estar rodeado de pessoas que não conheço. Quando ando, instintivamente olho para trás. À noite, não consigo dormir se estiver sozinho", confessou.

Sua esposa enfrentou depressão após o ataque, e ambos recorreram a acompanhamento psicológico. O atacante chegou a recusar cirurgia plástica, afirmando que as cicatrizes fazem parte de sua história.

Apesar do trauma, Wissa conseguiu reconstruir a carreira. Sua transferência para o Brentford foi adiada, mas quando finalmente estreou, tornou-se um dos atacantes mais perigosos da Premier League: em 149 jogos, marcou 49 gols e distribuiu 13 assistências.

