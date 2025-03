Melhor ataque do Estadual, Sport só passou em branco uma vez na competição

A- A+

Com o placar de 2x0 construído na Ilha do Retiro, no primeiro jogo da semifinal do Pernambucano, contra o Santa Cruz, o Sport chega ao duelo do Arruda com uma boa vantagem de olho na final da competição. Apesar de se tratar de um clássico, aquele torcedor rubro-negro apegado às estatísticas tem motivos para acreditar na classificação.

O Sport é dono do melhor ataque do Campeonato Pernambucano com folga. Em dez jogos disputados, o Leão soma 22 gols anotados. São sete a mais que o Náutico, já eliminado da competição, e oito a mais que Santa Cruz e Maguary, equipes detentoras das melhores campanhas da primeira fase, respectivamente.

Na totalidade de partidas realizadas, a equipe da Ilha do Retiro só deixou de balançar as redes em uma única ocasião. Foi exatamente contra o Tricolor, no revés por 1x0, na casa adversária, pela 6ª rodada da primeira fase.

Outra fator determinante para que o Leão consiga marcar na casa do adversário são os números dos homens de frente. Levando em consideração que três gols da equipe, na competição, foram marcados pelo time sub-20 nas três primeiras rodadas, 17 dos 19 gols celebrados foram anotados por atacantes.

O português Gonçalo Paciência, autor de um gol no duelo de ida da semifinal, puxa a fila com cinco tentos. Lenny Lobato e Pablo, com quatro gols cada; Carlos Alberto, com dois; Romarinho e Gustavo Coutinho - que já deixou o clube -, com um, completam a lista. Os outros dois gols do Leão no torneio foram marcados pelo meia-atacante Rodrigo Atencio, contra o Petrolina, e o zagueiro João Silva, no último final de semana.

Entre os atacantes, apesar de terem marcados gols na Copa do Nordeste, Chrystian Barletta e Gustavo Maia ainda não fizeram gols no Estadual. O camisa 30, inclusive, esteve fora dos últimos compromissos por conta de um desconforto no joelho esquerdo, mas vive a expectativa de ficar à disposição no duelo do final de semana.

O Sport encara o Santa Cruz, sábado, às 16h30, no Arruda, podendo perder até por um gol de diferença para chegar à decisão. Caso o Tricolor dê o troco com a mesma vantagem de gols, o clássico será resolvido nos pênaltis.

