FINALÍSSIMA Ataques ao Catar colocam em dúvida a realização da Finalíssima entre Argentina e Espanha Partida entre campeões da Europa e da América do Sul está marcada para 27 de março no Estádio Lusail

A escalada de tensão no Oriente Médio passou a afetar também o calendário do futebol internacional. A Uefa deve decidir na próxima semana se a Finalíssima — partida entre os campeões da Europa e da América do Sul — continuará marcada para o Catar ou será transferida para outro local após os recentes ataques ao país.

O jogo entre Argentina e Espanha está programado para 27 de março no Lusail Stadium. A incerteza surgiu depois que o Catar entrou na linha de frente da crise regional e foi alvo de ataques atribuídos ao Irã, em meio à escalada militar iniciada após bombardeios conduzidos pelos Estados Unidos e Israel contra território iraniano.

Um porta-voz da Uefa afirmou ao jornal britânico The Independent que a situação está sendo monitorada de perto e que conversas estão em andamento com os organizadores locais.

— Estamos cientes das especulações em torno da Finalíssima, dada a situação na região. As conversações com os organizadores locais estão em andamento e uma decisão final é esperada para o final da próxima semana — disse.

Apesar das preocupações de segurança após os ataques recentes ao Catar, a entidade europeia afirmou que, por enquanto, não há locais alternativos oficialmente em análise.

A Finalíssima é organizada em parceria com a Conmebol e coloca frente a frente os campeões da Eurocopa e da Copa América.

