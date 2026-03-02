A- A+

MUNDO Ataques dos EUA ao Irã afetam competições no Oriente Médio e atletas ficam presos na região Campeão em Dubai, Daniil Medvedev não pôde sair do país após bombardeios aéreos

Desde o fim de semana, os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, que mataram o líder religioso do país, Aiatolá Khamenei, atingiram o mundo do esporte.

Cidades do Oriente Médio próximas ao país persa tiveram o espaço aéreo afetado em virtude das explosões, como Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e Doha, no Catar.

A final do ATP 500 de Dubai, por exemplo, esteve ameaçada de adiamento no sábado após os ataques aéreos. O ex-número 1 do mundo Daniil Medvedev foi declarado campeão após a desistência de Tallon Griekspoor por lesão.

Ambos, no entanto, ficaram presos nos Emirados Árabes Unidos devido ao fechamento do espaço aéreo. O russo Andrey Rublev, semifinalista do torneio, também não conseguiu deixar o país.

Em entrevista ao site Bolshe Tennis, o russo afirmou que não tinha ideia de quando poderá sair do país. Ele e os outros jogadores vão disputar o Masters 1000 de Indian Wells cuja chave principal começa no dia 6.

Antes disso, Medvedev e Rublev participam da Eisenhower Cup, uma exibição de duplas mistas em Indian Wells, nesta terça-feira, ao lado da russa Mirra Andreeva e da americana Amanda Anisimova, respectivamente.

—A situação é incomum, mas basicamente a única coisa é que o espaço aéreo está fechado, naturalmente. Então, ninguém sabe quando poderemos voar. Não está claro se isso vai durar muito ou não. Estamos apenas esperando para ver o que acontece nas próximas horas ou dias. Eles continuam adiando gradualmente o horário de reabertura do aeroporto — disse Medvedev, que tranquilizou amigos e fãs. — Naturalmente, recebi muitas mensagens de amigos e familiares, todos estão preocupados, mas posso dizer, da minha parte, que está tudo bem.

Os duplistas Harri Heliovaara (Finlândia), Mate Pavic (Croácia), Henry Patten (Grã-Bretanha) e Marcelo Arévalo (El Salvador) também ficaram retidos no país. Heliovaara e Patten derrotaram Pavic e Arévalo na final de duplas em Dubai. Há também treinadores, dirigentes e jornalistas de tênis.

Torneios adiados no Oriente Médio

Neste domingo, a Federação de futebol do Catar adiou todos os torneios e partidas por tempo indeterminado devido aos ataques. Mísseis iranianos puderam ser vistos sendo interceptados sobre Doha na noite de sábado e na manhã de domingo.

A federação asiática também adiou as oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, que estavam programados para esta semana.

Fórmula 1 pode ser afetada

Até a Fórmula 1 foi afetada pelos ataques ao Irã. A principal categoria do automobilismo inicial a temporada neste fim de semana, em Melbourne, na Austrália.

Como Doha e Dubai, tradicionalmente, funcionam como hubs de conexão, as equipes precisaram alterar suas rotas para chegar à Oceania. Em abril, estão programadas as corridas no Bahrein e na Arábia Saudita.

O Bahrein, por exemplo, tem instalações militares americanas em seu território. O governo local informou que um ataque com mísseis teve como alvo o quartel-general da 5ª Frota da Marinha dos EUA e três edifícios foram danificados na capital, Manama.

Explosões vistas dos hotéis

Outros esportes também foram afetados pelo fechamentos dos espaços aéreos. O time sub-18 de basquete do Mônaco aguardava a reabertura do aeroporto de Abu Dahbi. O Mônaco participava de um torneio classificatório da NextGen EuroLeague que foi cancelado.

— A EuroLeague nos informou que o aeroporto está fechado até as 14h de segunda-feira. Estamos relativamente instalados no hotel, mas não podemos sair. Saímos por três segundos para pegar um pouco de ar fresco mais cedo e houve uma explosão bem acima de nós. Não ficamos por ali e voltamos rapidamente para dentro — disse o técnico do Mônaco, Mickaël Pivaud, ao jornal L’Équipe.

A indiana PV Sindhu, bicampeã olímpica de badminton, também contou que ficou presa no aeroporto de Dubai a caminho do torneio All England Open, depois que os voos foram suspenso. No sábado, Sindhu escreveuem suas redes sociais:

—A todos que têm enviado mensagens e perguntado como estou, obrigada — isso realmente significa muito. Estou segura no momento, presa aqui com minha equipe, e estamos bem enquanto a situação da guerra com o Irã continua a evoluir.

No domingo, ela afirmou que todos foram "levados para um local mais seguro”. O torneio está programado para começar nesta terça-feira.

