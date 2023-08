A- A+

Copa do Mundo Feminina "Até de vergonha", diz Ary Borges sobre sentimento após eliminação do Brasil na Copa do Mundo A jogadora de 23 anos deixou o Mundial como a artilheira da seleção brasileira com três gols marcados

Destaque do Brasil na estreia da Copa do Mundo com três gols, Ary Borges foi substituída ainda na primeira etapa do empate contra a Jamaica nesta quarta-feira (2). Em seu primeiro Mundial, a jogadora de 23 anos comentou sobre a eliminação do brasileira.

"Tivemos um começo dos sonhos, mas a gente não imaginava que a Copa acabaria assim para nós. É um sentimento de decepção, até de vergonha, porque a gente poderia ter ido muito mais longe. Acho que hoje, ainda estou vivendo o jogo apenas pelo lado sentimental, então não sei nem se consigo fazer uma análise do que fatlou ou do que poderíamos ter feito hoje. Mas Copa do mundo é isso, foi a minha primeira, e é uma loucura como você pode viver altos e baixos em um período de sete ou oito dias. Então é um sentimento de decepção que fica", disse Ary.

Ary Borges se despediu da Copa do Mundo 2023 como a artilheira da Seleção brasileira. Foram três gols marcados e uma assistência, todas na primeira partida diante do Panamá. O outro gol brasileiro no Mundial foi feito por Debinha, na derrota por 2 a 1 para a França.

"Essa é uma luta para a modalidade e pelo futebol feminino sempre. Existem coisas maiores do que falar sobre a Ary ou sobre as 23 jogadoras que estavam aqui , mas agora é pensar e refazer tudo para voltar aqui de novo", concluiu Ary.

