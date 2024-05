A- A+

Náutico Atento ao mercado, Náutico estuda contratação do volante Renato Alves, de saída do Remo Aos 32 anos, cabeça de área está perto de assinar rescisão com o clube paraense

O Náutico segue buscando reforçar o elenco para a sequência da Série C do Brasileiro. A bola da vez da diretoria alvirrubra é o volante Renato Alves, que está de saída do Remo. A informação, dada em primeira mão pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, foi confirmada pela reportagem.

Para avançar na negociação por Renato Alves, porém, o Náutico aguarda a assinatura da rescisão do jogador junto ao clube paraense. Nesta quarta-feira (8), o executivo de futebol do Remo, Sérgio Papellin, informou que busca uma situação amigável entre as partes.

O atleta foi pedido pelo técnico Mazola Júnior, que enxerga a cabeça de área como um dos setores vulneráveis da equipe alvirrubra. As chegadas de um goleiro, um zagueiro e um atacante também estão nos planos do Timbu.

Aos 32 anos, Renato Alves entrou em campo 12 vezes pelo Remo na atual temporada. A última partida foi contra o Paysandu, no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense, em 7 de abril.

Em 2023, o jogador esteve no elenco do Atlético-GO que subiu para a Série A do Brasileiro. Foram 16 jogos pela Segundona naquela oportunidade, sendo 12 como titular.

Veja também

X1 Com Carlinhos Bala e Marcelinho Paraíba, X1 Brazil realiza evento no Geraldão