Atento ao mercado, Sport mira até duas contratações para início da Série B

Após a primeira janela de transferências do futebol brasileiro fechar no início de março, os clubes ganharam uma nova oportunidade para reforçar seus elencos. Da última segunda-feira (1º) até o próximo dia 19, os clubes das duas principais divisões do País poderão registrar um grupo específico de jogadores. De olho no início da Série B, o Sport busca reforçar o plantel com até dois novos atletas.

Em contato com a Folha de Pernambuco, o diretor Guilherme Falcão ressaltou que no entendimento do comitê gestor o elenco é bem qualificado. Porém, "há um consenso" que o grupo precisa da chegada de uma ou duas peças.

"O time já é muito qualificado, mas há um consenso em torno de algumas necessidades. O desejo é ter mais um ou dois nomes nessa janela", salientou o dirigente.

Ainda segundo Falcão, já existem nomes sendo analisados pela cúpula de futebol leonina. Porém, além de agradar tecnicamente, o jogador tem que estar dentro da realidade financeira do clube. "Temos uma relação de nomes em análise sob a perspectiva técnica e financeira. Mas não são movimentos simples. A gente só vai trazer quem se encaixar nesse racional de operação: qualidade técnica + viabilidade financeira", pontuou.

Os atletas observados pelo Sport são aqueles que estão livres no mercado. Ademais, jogadores que disputaram estaduais e têm contratos chegando ao fim até o dia 19 de abril também podem ser contratados.

