A- A+

Copa do Rei Athletic Bilbao elimina Barça e vai às semifinais da Copa do Rei Atlético de Madrid e Sevilla se enfrentam nesta quinta-feira (25) para definir o último representante das semis

O Athletic Bilbao venceu o Barcelona por 4 a 2 na prorrogação nesta quarta-feira (24) e avançou às semifinais da Copa do Rei diante de sua torcida em San Mamés.

O Athletic abriu o placar com um gol de Gorka Guruzeta logo no primeiro minuto de jogo, mas o Barcelona virou através de Robert Lewandowski (26') e Lamine Yamal (32') antes de Oihan Sancet (49') mandar o jogo para a prorrogação, onde Iñaki Williams (107') e seu irmão Nico (120'+1) garantiram a vaga na próxima fase.

A equipe de Bilbao, a segunda que mais vezes conquistou a Copa do Rei atrás apenas do próprio Barcelona, volta às semifinais do tradicional torneio pela quinta vez consecutiva.

"Foi um jogo inesquecível", comemorou o treinador do Athletic, Ernesto Valverde.

Já o treinador do Barça, Xavi Hernández, lamentou. "Me sinto orgulhoso por um lado porque acho que lutamos muito contra uma grande equipe e, por outro lado, me sinto decepcionado com o resultado", disse ele.

Depois de perder a Supercopa da Espanha para o Real Madrid há dez dias, o Barça sofreu um novo golpe ao perder mais uma chance de conquistar um título.

Haviam se passado apenas 40 segundos quando Guruzeta aproveitou uma bola perdida na área para desferir um chute que entrou no canto de Iñaki Peña (1').

Com o baque, o Barça recuperou a posse da bola contra um Athletic que pressionava sua saída de bola e tentava causar estragos com as chegadas rápidas de Nico Williams pela ponta.

- Yamal empata -

O Barça começou a chegar mais à área de Julen Aguirrezabala, impulsionado pelos avanços do jovem Lamine Yamal até conseguir empatar.

Praticamente na boca do gol, Yuri Berchiche desviou mal a bola, que ricocheteou em Lewandowski e entrou no gol basco (26').

O empate animou a equipe de Xavi Hernández, que pouco antes havia perdido Alejandro Balde devido a uma lesão (21).

O Barça continuou pressionando até que Yamal, o jogador que mais desequilibrava de sua equipe, chutou cruzado rasteiro para fazer 2 a 1 (32').

O Athletic reascendeu após o intervalo, repetindo seu ritmo do início de jogo e logo encontrou o empate em uma cabeçada de Oihan Sancet após um cruzamento de Nico Williams (49').

O time basco manteve a pressão sobre o Barça, que teve mais dificuldades para movimentar a bola devido ao assédio, mas teve a chance de ficar novamente em vantagem em um contra-ataque rápido de Lamine Yamal que perdeu cara a cara com Aguirrezabala (65').

- Irmãos Williams decidem -

O jovem atacante do Barça também desperdiçou em outro contra-ataque individual (86').

O Athletic chegava pelas laterais para colocar bolas na área, mas não conseguia desempatar a partida que precisou ir para a prorrogação, onde seguiu o mesmo roteiro até os Williams aparecerem.

Recém chegado nesta quarta-feira da Copa Africana de Nações após a eliminação de Gana, Iñaki recebeu a bola na área e acertou a trave, mas aproveitou o rebote para fazer 3 a 2 (107').

Depois do gol, o Barça praticamente desistiu e já nos acréscimos, Nico Williams fez 4 a 2 (120'+1), colocando o Athletic nas semifinais da Copa pela quinta vez consecutiva.

- Mallorca resiste ao Girona -

O time basco se junta na próxima fase ao Mallorca, que mais cedo venceu em casa o Girona por 3 a 2, com dois gols de Abdón Prats, em partida em que terminou com dez em campo devido à expulsão de Antonio Raíllo.

Três disparos de Cyle Larin (21') e Prats (28' e 35') em apenas meia hora colocaram o Mallorca no caminho da vitória contra o atual líder do Campeonato Espanhol, que reagiu com um gol de pênalti de Cristhian Stuani (68') e mais um do brasileiro Savinho (90'+5) nos acréscimos, mas não houve tempo para o empate.

"A equipe fez um jogo sério", disse depois do jogo o treinador do Mallorca, o mexicano Javier Aguirre, que, no entanto, admitiu que depois da expulsão o time torceu para que a partida acabasse logo.

Na terça-feira, a Real Sociedad se classificou após vencer o Celta por 2 a 1.

O Atlético de Madrid fechará as quartas de final nesta quinta-feira contra o Sevilla.

--- Confrontos das quartas de final da Copa do Rei (em jogo único):

- Terça-feira:

Celta de Vigo - (+) Real Sociedad 1 - 2

- Quarta-feira:

(+) Mallorca - Girona 3 - 2

(+) Athletic Bilbao - Barcelona 4 - 2 (após prorrogação)

- Quinta-feira:

(17h00) Atlético de Madrid - Sevilla

(+) classificado para as semifinais.

Veja também

Skate SLS vai ter premiação recorde para competidores no skate na temporada 2024