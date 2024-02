A- A+

Futebol Espanhol Athletic Bilbao vence Atlético de Madrid e vai à final da Copa do Rei O adversário na final será o Mallorca, que eliminou a Real Sociedad

O Athletic Bilbao avançou à final da Copa do Rei ao vencer com autoridade nesta quinta-feira (29) o Atlético de Madrid por 3x0, liderado pelos irmãos Williams, pelo jogo de volta das semifinais do torneio.

Os gols de Iñaki e Nico Williams no primeiro tempo (13' e 41') e Gorka Guruzeta na segunda etapa (61') deram a vitória ao Athletic em San Mamés, depois de os 'Leones' já terem vencido a partida de ida, em Madri, por 1x0.

O Athletic enfrentará na final o Mallorca, que venceu nos pênaltis a Real Sociedad na terça-feira (27).

Veja também

