Futebol Espanhol Athletic Bilbao vence Atlético de Madrid na ida das semis da Copa do Rei Partida de volta acontece no dia 29 de fevereiro, na casa do Athletic

O Athletic Bilbao deu nesta quarta-feira (7) um passo importante rumo à final da Copa do Rei, ao vencer o Atlético de Madrid por 1 a 0 no jogo de ida das semifinais do torneio, no estádio Metropolitano de Madri.

Um gol de pênalti de Álex Berenguer aos 25 minutos de jogo deu aos 'Leones' uma vantagem antes da partida de volta, que será disputada no estádio San Mamés, em Bilbao, no dia 29 de fevereiro, onde poderão contar com o apoio de seus torcedores.

O time de Bilbao, que surpreendeu ao eliminar o Barcelona na prorrogação (4x2) na fase anterior, segue firme na luta para conquistar sua 24ª Copa do Rei, a primeira desde o distante ano de 1984.

Na terça-feira (6), Mallorca e Real Sociedad não passaram do empate em 0 a 0 no estádio Son Moix, em Maiorca, deixando a semifinal totalmente em aberto.

As duas equipes disputarão uma vaga na final no dia 6 de abril, em Sevilha, no jogo de volta, que será disputado na Reale Arena, em San Sebastián, no dia 27 de fevereiro.

--- Resultados das semifinais da Copa do Rei:

- Ida:

Terça-feira, 6 de fevereiro:

Mallorca 0x0 Real Sociedad

Quarta-feira, 7 de fevereiro:

Atlético de Madrid 0x1 Athletic Bilbao

- Volta (horário de Brasília):

Terça-feira 27 de fevereiro:

Real Sociedad x Mallorca (17h30)

Quinta-feira, 29 de fevereiro:

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid (17h30)

