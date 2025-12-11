A- A+

Sport Athletic-MG faz proposta por Marcelo Ajul ao Sport, mas negócio é tratado como "difícil" Defensor revelado na Ilha do Retiro é visto como peça fundamental pelas três chapas que concorrem à eleição

Após atuar pelo Athletic-MG nesta temporada, o zagueiro Marcelo Ajul parece ter agradado a diretoria do clube mineiro. A equipe de São João del-Rei fez uma proposta para permanecer com o prata da casa rubro-negro. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pela Folha de Pernambuco.

Os valores giram na casa dos R$ 3 milhões por 80% dos direitos econômicos do atleta de 23 anos. O contrato seria de quatro anos. A negociação, no entanto, dificilmente terá um desfecho positivo para a equipe do interior de Minas Gerais.

As tratativas terão sequência a partir da próxima semana, quando o Sport conhecerá o presidente que vai dirigir o clube até o fim de 2026. O nome de Marcelo Ajul, porém, é consenso entre os três grupos políticos que disputam a eleição da próxima segunda-feira (15).

"Não está posto oficialmente para transição. É o assunto que será decidido pelo próximo presidente, mas é difícil que seja negociado", contou Alfredo Bertini, líder do comitê de transição de futebol rubro-negro, à reportagem.

Sem espaço no Sport no início do ano, depois de disputar seis jogos do Pernambucano, Marcelo Ajul foi para o Athletic com o objetivo de ganhar rodagem no clube mineiro. Pelo time alvinegro, foi peça determinante na luta contra a degola. Jogou 24 partidas, sendo titular em 23.

Além de Ajul, outros jogadores que devem ser aproveitados na próxima temporada são o lateral-esquerdo Felipinho e o volante Fábio Matheus. Ambos receberam propostas de empréstimos da Chapecoense e Remo, respectivamente, mas são vistos como peças essenciais pelo comitê de transição de futebol para a disputa das competições em 2026.

Enquanto o lateral-esquerdo passou por Juventude e Criciúma neste ano, o volante revelado na Ilha do Retiro defendeu as cores do Novorizontino. A dupla tem contrato com o Sport até o término do próximo ano.

