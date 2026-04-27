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Futebol Athletic x Náutico: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Série B Timbu vem de derrota por 3x0 diante do São Bernardo e tenta se recuperar na competição

Dois jogos em que o Náutico foi, em boa parte dos mais de 90 minutos, melhor do que o adversário. Dois jogos em que diversas chances foram desperdiçadas. Dois jogos com derrotas. Os tropeços diante do Ceará e do São Bernardo têm em comum a sensação de que o clube merecia um desfecho diferente. Tudo que os alvirrubros esperam ver nesta segunda-feira (27), contra o Athletic, na Arena Sicredi, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Agora é transformar a superioridade em vitória.

Para o confronto, o técnico Hélio dos Anjos confirmou apenas que deve acionar o atacante Júnior Todinho entre os titulares. O atleta não entra em campo desde o dia 8 de março, no duelo da volta da final do Campeonato Pernambucano, perante o Sport, no Esporte da Sorte Aflitos, por conta de uma lesão no joelho. Com a mudança, Juninho deve ir para o banco de reservas.

Desabafo

Após integrantes de uma uniformizada do Náutico protestarem em frente ao Centro de Treinamento Wilson Campos, na última terça (21), com faixas pedindo a saída de Hélio, foi a vez de o comandante se pronunciar sobre o assunto. Sem rodeios, o profissional disse "não dar satisfação" a membros de organizadas, ressaltando que tem respaldo do clube para não abrir espaço para diálogo com o grupo.

"Não tenho que julgar comportamento de torcedor. Eu sou muito (a favor) do torcedor comum. Para esse, eu dou satisfação se eu encontro na rua ou em qualquer ambiente. Falo do meu time, do momento, mas o torcedor sendo de torcida organizada, e não posso nem citar (qual é), eu tenho até orgulho de não dar abertura. Tenho 42 anos de bola e nunca dei abertura. Nunca vão ver um trabalho meu com torcedor de organizada dando palestra, colocando dedo na cara do jogador", afirmou.

"Tenho que cuidar do meu trabalho. Cuido dos funcionários e jogadores que trabalham comigo diretamente. O clube me apoia nesse sentido. Uma coisa pode ter certeza: torcedor comum é maravilhoso, mas entrar no meu trabalho? Encontrar comigo, dizer que vem aqui para conversar comigo? Com todo respeito: não vai conversar. Vou encerrar minha carreira sem dar esse tipo de ousadia. Você já imaginou eu aqui na frente e um torcedor dando palestra aos jogadores? Esses dias eu vi, em um clube de Alagoas, dentro do CT, os caras comandando uma palestra com executivo na frente. Eu tenho vergonha de ver isso como profissional. E isso não resolve. O que resolve é trabalho e consistência naquilo que queremos fazer", completou.

Ficha técnica

Athletic

Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan, Belezi e Zeca; Ian Luccas, Kauan Rodrigues e Jota; Bruninho, Ronaldo Tavares e Dixon Vera. Técnico: Alex de Souza

Náutico

Muriel; Matheus Ribeiro, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Luiz Felipe, Wenderson e Dodô; Todinho, Derek e Vinícius. Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Arena Sicredi (São João del Rei/MG)

Horário: 19h

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR). Assistentes: Sidmar Dos Santos Meurer e Weber Felipe Silva (ambos do PR)

VAR: Pathrice Wallace Correa Maia (RJ)

Transmissão: ESPN e Disney+

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