Athletico é eliminado pelo Bolívar nos pênaltis nas oitavas da Libertadores

O Athletico Paranaense foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores nos pênaltis (5-4) pelo Bolívar, na terça-feira (8), após vencer por 2 a 0 no tempo regulamentar. O time boliviano havia vencido por 3 a 1 no jogo de ida.

Em partida marcada pela atuação da arbitragem do peruano Kevin Ortega, muito contestada pelos bolivianos, o time paranaense conseguiu igualar o confronto com um gol de pênalti no primeiro tempo do veterano Fernandinho (31') e outro na segunda etapa do jovem Vítor Roque (67').

Mas nos pênaltis, o Bolívar converteu todas as suas cobranças, enquanto na quinta e última do Furacão, o zagueiro Thiago Heleno acertou o travessão e classificou o adversário.

O Bolívar, que volta às quartas de final da Libertadores nove anos depois, enfrentará agora o Internacional, que eliminou o argentino River Plate também nos pênaltis, no estádio Beira-Rio.

