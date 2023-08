Athletico, Fluminense e Internacional entram em campo nesta terça (8) pela Libertadores

A- A+

Três brasileiros entram em campo nesta terça (8) pelos jogos da volta das oitavas de final da Libertadores da América. No Maracanã, às 19h, o Fluminense recebe o Argentinos Juniors-ARG. Os demais duelos serão às 21h. Na Arena da Baixada, o Athletico encara o Bolívar-BOL. Já o Internacional pega o River Plate-ARG, no Beira-Rio..



No jogo de ida, o Fluminense saiu da Argentina com um empate em 1x1. O que chamou atenção, porém, foi o lance que originou a expulsão de Marcelo, desfalque no duelo da volta. O lateral acidentalmente quebrou a perna de Sánchez. Para avançar, os brasileiros precisam vencer. Novo empate provoca penalidades.



Após derrota por 2x1 no primeiro jogo, no Monumental de Núñez, o Internacional precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente ou um para levar o duelo para os pênaltis. Somando compromissos pela Libertadores e Série A, a equipe gaúcha não vence há sete partidas.





O brasileiro com a missão mais difícil nesta noite é o Athletico. A derrota por 3x1 no confronto passado, na Bolívia, obrigou os paranaenses a buscarem um triunfo por três gols de diferença para não serem eliminados diretamente - ou dois para tentar a vaga nos pênaltis.



Os outros três clubes brasileiros que estão na Libertadores são Atlético-MG, Palmeiras e Flamengo. Os dois primeiros se enfrentam na quarta (9), no Allianz Parque. Na ida, no Mineirão, os paulistas ganharam por 1x0. Na quinta (10), o Vasco encara o Olímpia-PAR, no Defensores del Chaco. No primeiro embate, os flamenguistas ganharam por 1x0.

