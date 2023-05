A- A+

LIBERTADORES 2023 Athletico-MG recebe o Athlético-PR pela fase de grupos da Liberta; saiba escalações e onde assistir O Galo mineiro busca o resultado positivo jogando no Mineirão para entrar de vez na zona de classificação do grupo G

De um lado o Galo Mineiro, do outro o Furacão. Duas equipes que vivem momentos distintos na Libertadores. Atlético-MG e Athlético-PR se enfrentam pela 4ª rodada da competição sul-americana nesta terça-feira (23), às 19h, no Mineirão.

O Atlético-MG pensa apenas na vitória. O alvinegro tem três pontos nos três jogos que disputou pela fase de grupos da Liberta. São duas derrotas - uma delas para o Athlético-PR na Arena da Baixada - e uma vitória contra o Alianza Lima, ocupando a 3ª colocação do grupo G.

Para o jogo desta terça, o técnico Eduardo Coudet deve levar a campo o mesmo time que atuou contra o Corinthians pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (17), e venceu por 2x0. Embalado na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro com quatro vitória nos últimos quatro jogos (Cuiabá, Internacional, Corinthians e Coritiba), o Galo precisa vencer para recuperar a confiança do torcedor e entrar de vez na zona de classificação para próxima fase da Libertadores.

Por outro lado o Athlético-PR está tranquilo na competição. Pode até perder o jogo que tem chances de ficar em primeiro no grupo G. São duas vitórias e um empate na Liberta, sete pontos conquistados e de quebra a liderança do grupo que conta com Alianza Lima (2°) e Libertad (4°), além do Atlético-MG (3°). O Furacão vinha de cinco vitórias seguidas na temporada até perder do Bragantino por 2 a 0 no sábado, fora de casa, pelo Brasileirão. O técnico Paulo Turra deve voltar com o time titular para esse jogo, mas conta com a ausência de Fernandinho, que sentiu uma dor muscular na coxa e fica de fora de 15 a 30 dias. Hugo Moura deve substituí-lo.

Onde vai passar Atlético-MG x Athlético-PR?

O jogo tem transmissão da Paramount +.

Prováveis escalações:

Atlético-MG | Técnico: Eduardo Coudet

Everson; Bruno Fuchs (Mariano), Nathan Silva, Jemerson e Rubens; Battaglia, Zaracho e Hyoran; Pavón, Hulk e Paulinho

Athlético-PR | Técnico: Paulo Turra

Bento; Madson (Khellven), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura, Erick e Christian (Vitor Bueno); Canobbio, Pablo e Vitor Roque.

