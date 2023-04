Athletico-PR estreia na Libertadores contra Alianza Lima; veja escalações e onde assistir

A- A+

O Athletico-PR vai ser o primeiro brasileiro a entrar em campo na Libertadores 2023. Nesta terça-feira (04), às 19h, o Furacão visita o Alianza Lima, no estádio Alejandro Villanueva, em Lima. Os times abrem o grupo G que também é composto por Atlético-MG e Libertad.

Na última temporada, o Athletico-PR foi o vice na final contra o Flamengo. Essa é a nona participação do clube na Libertadores.

Já o Alianza Lima não vem de boas campanhas na Libertadores. Desde 2012 a equipe não vence um jogo na competição. Nesse recorte, são 29 jogos sem saber o que é vitória.

O confronto desta noite será o terceiro da história entre Athletico-PR e Alianza. As partidas aconteceram na fase de grupos de 2000 e o Furacão venceu os dois jogos por 3 a 0 e 2 a 1.

Pedro Henrique é o desfalque do Athletico. No ataque, Willian Bigode é opção no banco de reservas. A sensação Vitor Roque disputa a titularidade com Pablo.

Prováveis escalações:

Alianza Lima: Chávez, Zambrano, García e Lagos; Ballon, Castillo; Concha e Andrade; Costa, Pablo Sabbag e Christian Cueva. Técnico: Guilhermo Salas.

Athletico-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho, Erick , Vitor Bueno e David Terans; Canobbio e Pablo (Vitor Roque). Técnico: Paulo Turra.

Onde assistir Alianza Llima x Athletico-PR:

A partida terá transmissão da ESPN (canal fechado) e Star + (streaming).



Veja também

Náutico "Não é negociável", Juan Gauto destaca a importância de conquistar o tricampeonato do Pernambucano