Agressão Athletico solicita suspensão de torcedor que agrediu Hugo Souza, do Corinthians Caso será avaliado na Câmara de Ética e Disciplina do próprio clube paranaense, que julga os casos dos sócios torcedores

O Athletico tomou medidas cabíveis contra o torcedor que invadiu o campo, ontem, na partida contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, e agrediu o goleiro Hugo Souza. Em nota oficial, o clube paranaense informou que entrou com um pedido de suspensão preventiva para o infrator perante a Câmara de Ética e Disciplina.

Essa Câmara é um órgão que atua dentro do próprio Athletico, que julga os casos dos sócios torcedores do clube paranaense. Se o pedido for aceito, o infrator ficará suspenso por tempo indeterminado de ingressar à Ligga Arena e não poderá assistir aos jogos.

Além disso, o clube informou que foi registrado um boletim de ocorrência contra o torcedor, que foi contido pela segurança do estádio. O Athletico também disse agiu "de forma rápida e firme para evitar consequências mais graves, preservando a segurança de atletas e outros profissionais presentes no campo de jogo".

Um torcedor do Athletico invadiu o gramado e agrediu o goleiro do Corinthians no fim da partida da última quarta-feira. Hugo Souza não reagiu ao golpe e somente se afastou, enquanto o zagueiro André Ramalho e os meio-campistas Ryan e Breno Bidon, que estavam próximos do goleiro, impediram um ataque ainda maior.

— Eu tive que manter a calma, porque com qualquer atitude minha eu poderia ser expulso e prejudicar a equipe, então eu tive que manter a calma. Eu acho que na hora que ele chegou perto, ele reparou a besteira que ele tinha feito, até diminuiu o ritmo que ele veio. Mas tem que repudiar essa atitude, não pode existir. Não existe o cara invadir o campo para agredir um jogador. Espero que possam tomar alguma atitude aí e que isso não possa ficar impune — disse o goleiro após a partida.

O Corinthians também emitiu uma nota oficial e repudiou a agressão sofrida pelo goleiro Hugo Souza, ontem, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O time paulista lamentou a atitude do torcedor que invadiu o gramado da Ligga Arena já nos acréscimos do segundo tempo e pediu medidas de punição cabíveis aos envolvidos.

A primeira partida do mata-mata da Copa do Brasil terminou com vitória do time paulista por 1 a 0, com gol de Gui Negão, aos 13 minutos do segundo tempo. Corinthians e Athletico-PR voltam a se enfrentar no dia 10 de setembro, na Neo Química Arena, com o Timão tendo a vantagem do empate para se classificar à semifinal.

Veja o posicionamento do Athletico

"O Club Athletico Paranaense informa que o torcedor, associado do Clube, que invadiu o gramado na partida de ontem contra o Sport Club Corinthians Paulista, foi imediatamente contido pela equipe de segurança e conduzido às autoridades policiais, com o devido registro de boletim de ocorrência.

O Athletico não tolera esse tipo de conduta e agiu de forma rápida e firme para evitar consequências mais graves, preservando a segurança de atletas e outros profissionais presentes no campo de jogo.

O associado infrator será representado perante a Câmara de Ética e Disciplina, com pedido de suspensão preventiva.

O Athletico reitera seu compromisso inegociável com a ordem, a segurança e o respeito ao esporte."

