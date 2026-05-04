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FUTEBOL Atingido por bala de borracha após clássico, torcedor acredita em 'milagre' para recuperar visão Arthur Conceição, de 18 anos, detalha confusão do lado de fora do Maracanã em meio à ação da Polícia Militar, definida como "truculenta" por pessoas ouvidas pelo Globo

A comemoração do torcedor Arthur Conceição pelo empate do Vasco no clássico contra o Flamengo, no último domingo, em jogo do Brasileirão, se transformou rapidamente em pesadelo. Na saída do Maracanã, o jovem de 18 anos foi atingido no olho direito por uma bala de borracha e corre risco de perder a visão.

Aluno de nutrição na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Arthur conta que foi atingido por um policial em meio a uma ação da Polícia Militar (PMERJ) após a partida, enquanto deixava o Setor Sul do estádio. Ele estava acompanhado por dois amigos e acabou se perdendo na confusão.

"Assim que chegamos à rua, tinha muito cheiro de gás. Andamos com cuidado. Havia muitas crianças e idosos. Chegamos perto de um carro e vimos muita correria, cavalaria indo para cima. Chegou um policial desnorteado nos expulsando do abrigo. Fiquei com bastante medo", lembra Arthur. "Parei do lado de um carrinho, e quando virei para ver onde estavam os cavalos, tomei um tiro de bala de borracha no olho. Começou a jorrar sangue."

O relato de Arthur e de pessoas ouvidas pelo Globo é que a ação foi truculenta e repentina, envolvendo uso da cavalaria, spray de pimenta, bombas e balas de borracha.

O torcedor do Vasco conseguiu ser atendido em uma ambulância, onde a equipe fez um curativo inicial, mas não lhe levou a uma unidade de saúde. Posteriormente, Arthur chegou ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da Cidade. No momento, ele está na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul.

A bala danificou o globo ocular do jovem e causou fraturas no nariz e na parte inferior do olho. O caso é considerado sério, requer cirurgia e a recuperação da visão é considerada muito difícil, segundo Arthur, que prefere se agarrar às esperanças.

"Acredito que algum profissional faça um milagre" garante ele.

O Globo procurou a Polícia Militar, que não se pronunciou até a publicação da reportagem.

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