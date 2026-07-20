Atitude de Paredes na final da Copa repercute no mundo: "Vergonha, comportamento nojento"

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Alguns jogadores da Argentina não digeriram a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo. Confusões e brigas foram vistas no campo no domingo, 19, após o apito final do árbitro. Os espanhóis venceram por 1 a 0 na prorrogação e conquistaram a taça.



No fim do jogo, o lateral argentino Molina discutiu com Eric Garcia e Borja Iglesias, da Espanha. Ao ver a situação, Leandro Paredes se intrometeu e deu uma rasteira em Garcia. Pouco depois, Gavi foi para cima de Paredes, tentando ser contido por Almada. Na briga, Paredes puxou o colete de Gavi e ainda o derrubou no gramado.



A confusão repercutiu na imprensa internacional, sobretudo o comportamento de Paredes. O ex-goleiro Joe Hart, comentarista da "BBC", condenou o episódio.



"Somente um homem no campo teve classe e esse foi Lionel Messi, que cumprimentou cada um dos jogadores espanhóis. O jogo acabou. Os argentinos não têm absolutamente nada para reclamar sobre o que aconteceu. Comportamento nojento", disparou.





"A Espanha mereceu totalmente. Eles foram absolutamente brilhantes no torneio. Dominaram a partida contra uma rígida e aguerrida Argentina. O melhor time venceu a Copa do Mundo", continuou.



Já o ex-jogador Gary Neville, comentarista da ITV, chamou a atitude de Paredes no fim do jogo de "vergonha". Craig Burley, da "ESPN UK", por sua vez, rotulou o comportamento de alguns atletas argentinos como "completa e absurda desonra", citando ainda entradas violentas durante a partida.



O ex-atacante Wayne Rooney, também comentarista pela "BBC", disse não estar surpreso com o comportamento da equipe sul-americana.



"Surpreende você? A mim não. Nós já vimos isso com a Argentina antes. Não é a reação que se espera. Nós vimos algumas reações assim já após baterem a Inglaterra na semifinal. É lamentável. Se você perde um jogo, seja elegante e saia de campo. É realmente pobre da parte deles", disparou.



O periódico espanhol Marca chegou a dizer que Paredes passou a fazer parte da lista de "inimigos públicos" dos torcedores da Espanha. O jornal "La Razón" classificou a agressão como "escandalosa".



Na mídia brasileira, a confusão protagonizada por Paredes também repercutiu. O narrador Galvão Bueno, durante a transmissão da final pelo SBT, fez duras críticas ao atleta argentino.



"Olha isso, que coisa mais absurda! 'Ô' rapaz, você não pode ser jogador de futebol, você é bandido!", desabafou Galvão Bueno.

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