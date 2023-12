Atividade do Santa Cruz desta terça-feira (26) tem Lucas Siqueira como novidade

A- A+

De olho no Altos-PI, em confronto válido pela pré-Copa do Nordeste, no dia 07 de janeiro, o Santa Cruz segue em preparação. Em atividade realizada no CT Ninho das Cobras, nesta terça-feira (26), o técnico Itamar Schülle teve mais um reforço à disposição: o volante Lucas Siqueira.

O jogador desembarcou na capital pernambucana a tempo de participar da movimentação comandanda pelo treinador no período da tarde. Nesta quarta-feira (27), há a expectativa de que outros cinco recém-chegados estejam presentes: os zagueiros Rafael Pereira, Luis Felipe e Paulo César, o lateral-esquerdo Juan Tavares, e o meia Matheus Melo.

Ao todo, o Santa Cruz acertou a chegada de 18 jogadores. A lista, entretanto, está perto de aumentar. Apenas imbróglios burocráticos com o Juventude separam a Cobra Coral de anunciar oficialmente o goleiro William Assman.

Antes de encarar o Altos, o Santa Cruz tem disputado uma série de amistosos preparatórios para a partida. Depois de ficar no empate sem gols com o Serra Branca-PB, no último dia 16, no sábado (23), a Cobra Coral venceu o Globo-RN, por 1x0. No próximo sábado (30), o Tricolor tem compromisso perante o Treze, em Queimadas, na Paraíba.

