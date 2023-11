A- A+

Copa América Atlanta e Miami vão receber abertura e final da Copa América 2024 A competição vai ter início no dia 20 de junho do próximo ano

As cidades americanas de Atlanta e Miami serão as sedes dos jogos de abertura e final da Copa América 2024, anunciou a Conmebol na segunda-feira (20).

A partida que vai abrir o torneio será disputada na quinta-feira, 20 de junho, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, com capacidade para 71 mil espectadores. O local moderno é a casa do Atlanta United, clube da Major League Soccer (MLS).

Já a final acontecerá no domingo, 14 de julho, no Hard Rock Stadium de Miami, um moderno complexo multifuncional onde acontecem, entre outros eventos, o Miami Tennis Open e o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1.

"Esperamos estádios repletos da paixão de todo o continente americano pela abertura e final de uma Copa América inesquecível. Em Atlanta a bola vai começar a rolar e não vai parar por um mês, até a final em Miami. São estádios magníficos em cidades maravilhosas", disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, nas redes sociais.

"A perspectiva emocionante de co-organizar a Copa América de 2024 com nossos parceiros da Conmebol consolidará nossa região como o centro mundial do futebol antes da Copa do Mundo da Fifa de 2026", afirmou Victor Montagliani, presidente da Confederação da América do Norte, América Central e Caribe (Concacaf).

O sorteio da Copa América 2024 será realizado em Miami, no dia 7 de dezembro.

A Conmebol ainda não esclareceu quando serão anunciadas as demais sedes do torneio de seleções mais antigo do mundo.

Além das dez federações membros da Conmebol, seis seleções da Concacaf participarão da Copa América, que será realizada pela segunda vez nos Estados Unidos.

As seis seleções da Concacaf se classificarão pela Liga das Nações daquela confederação, que está atualmente nas quartas de final.

