Atleta afegã defende mulheres de seu país nos Jogos Asiáticos

A velocista afegã Kimia Yousofi, que vive exilada na Austrália, explicou nesta sexta-feira (29) que sua presença nos Jogos Asiáticos de Hangzhou (China) se deve ao seu desejo de "representar as mulheres" do Afeganistão, que são proibidas de participar de competições esportivas pelos talibãs.

Yousofi, que se mudou para a Austrália em agosto de 2022, é uma das 14 atletas afegãs que participam dos Jogos em Hangzhou. Todas elas vivem em outros países e podem participar do evento graças à ajuda de federações esportivas estrangeiras.

"O mais importante para mim é representar nossas mulheres afegãs", disse a corredora de 27 anos, que foi a porta-bandeira da delegação do Afeganistão nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021.

Desde o retorno ao poder dos talibãs, uma semana depois do encerramento dos Jogos de Tóquio, a prática de esportes pelas mulheres foi vetada dentro do país.

Em Hangzhou, Yousofi, que compete com um lenço preto na cabeça e uma camisa rosa, participa da prova dos 100 metros rasos. Terminou em último em sua série nesta sexta-feira, com um tempo de 13s32, quase dois segundos atrás da vencedora da prova. Mas sua simples presença, segundo ela mesma disse, supera qualquer questão esportiva: "Estou aqui para representar as mulheres afegãs, que não têm acesso à educação e ao esporte".

Perguntada sobre se tinha uma mensagem para elas, a velocista respondeu: "Elas devem trabalhar por elas mesmas. Precisam ler livros".

