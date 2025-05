A- A+

KARATÊ Atleta da AEBCC conquista prata no Pan-Americano de Karatê, realizado no México Vice-campeonato no México reforça trajetória de superação de Lucas Bispo, que já conquistou a mesma competição em 2022

De um projeto social na Zona Oeste do Recife para o segundo pódio internacional. Esse foi o caminho percorrido por Lucas Bispo, que conquistou o vice-campeonato no Pan-Americano de Karatê, realizado em Monterrey, no México.

Brilhar fora do país já virou rotina para o atleta da Associação Esportiva Beneficente Criança Cidadã (AEBCC), campeão na mesma competição em 2022, no Equador.

Cria do projeto social, Lucas chegou à AEBCC aos 13 anos, quando deu seus primeiros golpes no tatame. Seis anos depois, ele se tornou inspiração para muitos jovens que sonham em seguir seus passos.

Superar uma tragédia familiar foi apenas um dos obstáculos vencidos até se tornar integrante da Seleção Brasileira e do programa Bolsa Atleta, do Governo Federal.

“Valeu cada pingo de suor e minuto dedicado aos treinos. Representar a AEBCC, que me abriu as portas para o mundo e me apoia incondicionalmente, Pernambuco e o Brasil é motivo de orgulho. Há muitos talentos que precisam apenas de oportunidade e de alguém que olhe por eles. Graças a Deus, esse projeto social cruzou o meu caminho”, ressaltou o estudante de Educação Física Lucas Bispo, que sonha em voar ainda mais alto.

A coordenadora geral da AEBCC, Thaís Melo Nery, também comemorou.

“A medalha sinaliza que o projeto esportivo trilha o caminho certo, porém o mais importante é formar cidadãos preparados para encarar os desafios que a vida apresenta. A nossa luta diária é conseguir apoios para que o projeto se fortaleça cada vez mais”.

Alunos, funcionários e colegas de tatame da AEBCC recepcionaram Lucas Bispo na manhã desta segunda-feira (26), no Aeroporto Internacional Guararapes Gilberto Freyre. Ele é, agora, oficialmente, o segundo melhor carateca das Américas na categoria Sub-21/84 kg.



