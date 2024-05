Atleta da APA conquista a medalha de ouro na Copa Brasil de Paracanoagem

A- A+

A atleta da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), Jane Cleide da Silva, conquistou a medalha de ouro na 2ª etapa da Copa Brasil de Paracanoagem, realizada em Curitiba (PR), neste domingo (19). Jane Cleide foi campeã da prova feminina dos 200m na classe KL, com o tempo de 1min02s83.

"É um sentimento surreal, de satisfação em ver que todo esforço valeu a pena. A sensação de chegar em primeiro lugar é de pular, gritar, chorar, tudo ao mesmo tempo, sabendo que estou no caminho certo. Mas não vou parar por aqui, quero conquistar o mundo", destacou a atleta.

Natural da cidade de Paulo Afonso (BA), Jane Cleide chegou a Petrolina (PE) e ingressou na equipe da APA na metade de 2023, buscando concretizar seu sonho de se tornar uma atleta de elite da paracanoagem brasileira. No mesmo ano, ela já obteve a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro de Paracanoagem na categoria VL3 e o 4º lugar na categoria KL2. Em março deste ano, na primeira etapa da Copa Brasil, realizada em Brasília, Jane havia ficado com a 4ª colocação no KL2.

Ao celebrar a conquista, o diretor da equipe de paracanoagem da APA, Leonardo Gasques Trevisan, exaltou a dedicação e a evolução da atleta.

"A conquista da medalha de ouro de Jane reflete a sua dedicação diária nos treinamentos e a confiança no planejamento realizado pela nossa comissão técnica. Ela treinou quando tinha que treinar e fez o que tinha que fazer com muita vontade e esforço, então estamos todos muito orgulhosos", afirmou Leonardo.

