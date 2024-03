Atleta da APA conquista medalha de prata na prova dos 800m na Copa Brasil de Fundo e Meio-Fundo

A- A+

O atleta da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), Joelson Pereira Mesquita, conquistou a medalha de prata na prova dos 800m na Copa Brasil de Fundo e Meio-Fundo, realizada neste final de semana, em Bragança Paulista (SP). O baiano, natural de Guanambi, terminou a prova com o tempo de 1min51s.

"Uma sensação incrível conseguir uma medalha numa competição de nível Brasil. A gente vem tentando essa prova há mais de três anos e, graças a Deus, consegui esta medalha, que é a realização de mais um sonho", celebrou Dhioka, como é chamado.

A medalha veio após uma disputa acirrada, debaixo de chuva. Nos últimos 300m, Dhioka aumentou o ritmo e partiu em perseguição aos dois líderes da prova. E já nas últimas passadas em direção à linha de chegada, o corredor da APA deu um sprint final para ultrapassar o adversário e garantir a prata.

"Foi uma prova pesada, devido ao clima, pois estava chovendo e com muito vento, mas em nenhum momento deixei de confiar no trabalho que fiz com meu treinador Marciano, e Deus me presenteou com essa medalha. Só tenho a agradecer à minha equipe APA e a todos que me apoiaram", completou.

