A- A+

Parapan Atleta da APA Petrolina conquista ouro no salto em distância nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens Allany Sthefany alcança marca de 4,87 metros e garante o primeiro lugar no pódio em Santiago, no Chile

A atleta Allany Sthefany Santos, da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), conquistou nesta segunda-feira (3) a medalha de ouro no salto em distância durante os Jogos Parapan-Americanos de Jovens, realizados em Santiago, no Chile. Competindo na categoria T20, destinada a atletas com deficiência intelectual, Allany atingiu a marca de 4,87 metros, resultado que garantiu o topo do pódio para o Brasil.

Trajetória de destaque

Natural do projeto N10, na zona rural de Petrolina, Allany, de 19 anos, é uma das principais promessas da APA. Em 2022, ela conquistou ouro no salto em distância e prata nas provas de 100 e 400 metros no Mundial Escolar, na França.

Em 2024, venceu novamente nos Jogos Escolares Mundiais, no Bahrein, e foi campeã brasileira adulta nos 400 metros.

Participação brasileira

Os Jogos Parapan-Americanos de Jovens começaram em 31 de outubro e seguem até 9 de novembro, reunindo 120 atletas brasileiros com idades entre 14 e 23 anos, de 23 estados. Allany integra o grupo de quatro pernambucanos que representam o país na competição.

Com informações da assessoria

Veja também