Corrida

Atleta da APA Petrolina é campeã da etapa de Circuito de Corridas Caixa, em João Pessoa

Daiana Justino dos Santos foi a campeã dos 10 km em prova disputada no domingo (21), na capital da Paraíba

Daiana Justino dos Santos, atleta da APA Petrolina, ficou em primeiro lugar no Circuito Caixa, em João PessoaDaiana Justino dos Santos, atleta da APA Petrolina, ficou em primeiro lugar no Circuito Caixa, em João Pessoa - Foto: Luiz Doro/@dorofoto/HT Sports

A atleta da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), Daiana Justino dos Santos foi a campeã do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series 2025, que teve etapa realizada em João Pessoa, na Paraíba, nesse domingo (21). 

Daiana completou o percurso de 10 quilômetros em um tempo de 38min30s. No masculino, o vencedor foi Gleison da Silva Santos, que fez a prova em 30min37, que conquistou a quarta vitória no circuito.

“Foi uma excelente prova e a organização está de parabéns. Decidi focar meu treinamento para o Circuito Caixa e deu muito certo. Corri de boa, consegui manter uma boa distância para a segunda colocada e estou muito feliz com o resultado. Mesmo com o vento forte, consegui manter o tempo dentro do que o meu treinador [Marciano Barros, técnico da APA] pediu”, afirmou a campeã, que foi seguida por Rosem Mayara Vieira da Silva Santos, vice-campeã com a marca de 42min39s.

Rosem Mayara Vieira da Silva Santos e Daiana Justino dos Santos no pódio da prova. Foto: Luiz Doro/@dorofoto/HT Sports

Para Gleison, a estratégia foi uma parte essencial para o seu sucesso na corrida. Anteriormente, o atleta já tinha sido o mais rápido em Maceió, no dia 7 de setembro.

Em João Pessoa, Gleison melhorou seu tempo em relação à prova da capital alagoana, quando tinha completado os 10km em 31min19. Na Paraíba, o bicampeão foi seguido por Edimar Ferreira de Lira Souza (31min12) e Bruno Alves da Silva (32min03).

“Foi uma prova muito estratégica. Virei junto com o meu adversário (Edimar Ferreira de Lira Souza) nos primeiros 5km, quando imprimi um ritmo mais forte e venci mais uma etapa do Circuito Caixa. Estou muito feliz com mais essa vitória nesta prova que sempre é muito organizada. Já falei sobre isso nas outras etapas que ganhei e estão de parabéns. Agora, vamos para Aracaju”, disse Gleison, confirmando que estará presente na corrida de Aracaju, em Sergipe, que será realizada no dia 5 de outubro.


 

