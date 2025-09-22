A- A+

Corrida Atleta da APA Petrolina é campeã da etapa de Circuito de Corridas Caixa, em João Pessoa Daiana Justino dos Santos foi a campeã dos 10 km em prova disputada no domingo (21), na capital da Paraíba

A atleta da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), Daiana Justino dos Santos foi a campeã do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series 2025, que teve etapa realizada em João Pessoa, na Paraíba, nesse domingo (21).

Daiana completou o percurso de 10 quilômetros em um tempo de 38min30s. No masculino, o vencedor foi Gleison da Silva Santos, que fez a prova em 30min37, que conquistou a quarta vitória no circuito.

“Foi uma excelente prova e a organização está de parabéns. Decidi focar meu treinamento para o Circuito Caixa e deu muito certo. Corri de boa, consegui manter uma boa distância para a segunda colocada e estou muito feliz com o resultado. Mesmo com o vento forte, consegui manter o tempo dentro do que o meu treinador [Marciano Barros, técnico da APA] pediu”, afirmou a campeã, que foi seguida por Rosem Mayara Vieira da Silva Santos, vice-campeã com a marca de 42min39s.

Rosem Mayara Vieira da Silva Santos e Daiana Justino dos Santos no pódio da prova. Foto: Luiz Doro/@dorofoto/HT Sports

Para Gleison, a estratégia foi uma parte essencial para o seu sucesso na corrida. Anteriormente, o atleta já tinha sido o mais rápido em Maceió, no dia 7 de setembro.

Em João Pessoa, Gleison melhorou seu tempo em relação à prova da capital alagoana, quando tinha completado os 10km em 31min19. Na Paraíba, o bicampeão foi seguido por Edimar Ferreira de Lira Souza (31min12) e Bruno Alves da Silva (32min03).

“Foi uma prova muito estratégica. Virei junto com o meu adversário (Edimar Ferreira de Lira Souza) nos primeiros 5km, quando imprimi um ritmo mais forte e venci mais uma etapa do Circuito Caixa. Estou muito feliz com mais essa vitória nesta prova que sempre é muito organizada. Já falei sobre isso nas outras etapas que ganhei e estão de parabéns. Agora, vamos para Aracaju”, disse Gleison, confirmando que estará presente na corrida de Aracaju, em Sergipe, que será realizada no dia 5 de outubro.





Veja também