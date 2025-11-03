Atleta da APA Petrolina é campeão de corrida do Circuito Caixa em Fortaleza
Rafael Almeida Silvestre foi campeão da prova dos 10 quilômetros na etapa disputada nesse domingo (2)
O atleta da Associação Petrolinense de Atletismo (APA) Rafael Almeida Silvestre foi campeão da etapa de Fortaleza do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series, disputada nesse domingo (2).
Natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, Silvestre venceu a categoria Elite 10km com o tempo de 30min58, seu recorde em corridas de rua, e conseguiu fazer a terceira melhor marca da temporada 2025. A prova na capital cearense foi a sétima deste ano e reuniu 3.300 inscritos.
Leia também
• Etapa do Recife do Circuito adidas Maratona do Rio movimenta orla de Boa Viagem; veja vencedores
• Recife recebe segunda etapa do Circuito Adidas Maratona do Rio neste domingo (2)
• Atleta da APA Petrolina é convocada para os Jogos Parapan-Americanos de Jovens no Chile
“Esse ano eu ainda não tinha participado do Circuito CAIXA em função dos treinos para maratona, mas sempre corro aqui na capital e gosto muito. E sempre levo bons resultados para a minha cidade e para a minha equipe, a APA. O percurso foi muito bem, bem sinalizado, tudo bem organizado, um evento excelente e consegui fazer uma boa prova”, disse o atleta.
Marciano Barros, técnico da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), cita o desempenho deste domingo como o melhor de Rafael nos 10km em corridas de rua.
"O Rafael vem obtendo boas marcas nas corridas de rua. Já tinha feito 14min53 nos 5km e 31min29 nos 10km na rua, além de boas participações em maratonas, incluindo uma internacional, em Sevilha, na Espanha. Nas provas regionais, ele soma diversos títulos. E agora conquista mais um, com esse ótimo tempo, que o coloca no Top 3 do Circuito CAIXA entre os atletas mais velozes de 2025", afirma o treinador.
Confira os resultados do Circuito de Corridas CAIXA:
10km Masculino
1- Rafael Almeida Silvestre - 30min58
2- Gilson de Souza - 32min00
3 -Cícero Felix da Silva - 32min12
10km Feminino
1- Pedrina Silva Vieira - 35min48
2- Aline Prudencio de Freitas - 38min00
3- Maria do Socorro Silva Lima - 38min08