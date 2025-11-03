Seg, 03 de Novembro

Atleta da APA Petrolina é campeão de corrida do Circuito Caixa em Fortaleza

Rafael Almeida Silvestre foi campeão da prova dos 10 quilômetros na etapa disputada nesse domingo (2)

Rafael Almeida Silvestre foi campeão da etapa de Fortaleza do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run SeriesRafael Almeida Silvestre foi campeão da etapa de Fortaleza do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series - Foto: Luiz Doro/@dorofoto/HT Sports

O atleta da Associação Petrolinense de Atletismo (APA) Rafael Almeida Silvestre foi campeão da etapa de Fortaleza do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series, disputada nesse domingo (2). 

Natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, Silvestre venceu a categoria Elite 10km com o tempo de 30min58, seu recorde em corridas de rua, e conseguiu fazer a terceira melhor marca da temporada 2025. A prova na capital cearense foi a sétima deste ano e reuniu 3.300 inscritos.

“Esse ano eu ainda não tinha participado do Circuito CAIXA em função dos treinos para maratona, mas sempre corro aqui na capital e gosto muito. E sempre levo bons resultados para a minha cidade e para a minha equipe, a APA. O percurso foi muito bem, bem sinalizado, tudo bem organizado, um evento excelente e consegui fazer uma boa prova”, disse o atleta. 

Marciano Barros, técnico da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), cita o desempenho deste domingo como o melhor de Rafael nos 10km em corridas de rua.

"O Rafael vem obtendo boas marcas nas corridas de rua. Já tinha feito 14min53 nos 5km e 31min29 nos 10km na rua, além de boas participações em maratonas, incluindo uma internacional, em Sevilha, na Espanha. Nas provas regionais, ele soma diversos títulos. E agora conquista mais um, com esse ótimo tempo, que o coloca no Top 3 do Circuito CAIXA entre os atletas mais velozes de 2025", afirma o treinador. 

Confira os resultados do Circuito de Corridas CAIXA:
10km Masculino
1- Rafael Almeida Silvestre - 30min58
2- Gilson de Souza - 32min00
3 -Cícero Felix da Silva - 32min12

10km Feminino
1- Pedrina Silva Vieira - 35min48
2- Aline Prudencio de Freitas - 38min00
3- Maria do Socorro Silva Lima - 38min08
 

