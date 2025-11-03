A- A+

Corrida Atleta da APA Petrolina é campeão de corrida do Circuito Caixa em Fortaleza Rafael Almeida Silvestre foi campeão da prova dos 10 quilômetros na etapa disputada nesse domingo (2)

O atleta da Associação Petrolinense de Atletismo (APA) Rafael Almeida Silvestre foi campeão da etapa de Fortaleza do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series, disputada nesse domingo (2).

Natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, Silvestre venceu a categoria Elite 10km com o tempo de 30min58, seu recorde em corridas de rua, e conseguiu fazer a terceira melhor marca da temporada 2025. A prova na capital cearense foi a sétima deste ano e reuniu 3.300 inscritos.

“Esse ano eu ainda não tinha participado do Circuito CAIXA em função dos treinos para maratona, mas sempre corro aqui na capital e gosto muito. E sempre levo bons resultados para a minha cidade e para a minha equipe, a APA. O percurso foi muito bem, bem sinalizado, tudo bem organizado, um evento excelente e consegui fazer uma boa prova”, disse o atleta.

Marciano Barros, técnico da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), cita o desempenho deste domingo como o melhor de Rafael nos 10km em corridas de rua.



"O Rafael vem obtendo boas marcas nas corridas de rua. Já tinha feito 14min53 nos 5km e 31min29 nos 10km na rua, além de boas participações em maratonas, incluindo uma internacional, em Sevilha, na Espanha. Nas provas regionais, ele soma diversos títulos. E agora conquista mais um, com esse ótimo tempo, que o coloca no Top 3 do Circuito CAIXA entre os atletas mais velozes de 2025", afirma o treinador.



Confira os resultados do Circuito de Corridas CAIXA:

10km Masculino

1- Rafael Almeida Silvestre - 30min58

2- Gilson de Souza - 32min00

3 -Cícero Felix da Silva - 32min12

10km Feminino

1- Pedrina Silva Vieira - 35min48

2- Aline Prudencio de Freitas - 38min00

3- Maria do Socorro Silva Lima - 38min08



Veja também